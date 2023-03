Incoronazione di Re Carlo III. Ecco chi rompe il silenzio su Harry e Meghan: "Non devono andarci"

Continuano ad andare avanti le polemiche e lo scontro fra i duchi ribelli e il re Carlo: ecco che si espone difesa di Harry e Meghan Markle

Il principe Harry e Meghan Markle hanno ricevuto lo sfratto da Re Carlo III dopo l’uscita di Spare-il minore, la biografia del secondogenito. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, ad aver fatto infuriare il Re Carlo,sono state le dichiarazioni che il principe Harry ha rilasciato sulla sua seconda moglie: Camilla. Stando a quanto ha dichiarato è stata proprio lei ad aver interagito con la stampa, rendendo pubbliche alcune conversazioni tra padre e figlio, portandolo alla decisione di dover lasciare la famiglia reale inglese.

Re Carlo, furioso, ha deciso il giorno seguente all’uscita del libro, il 10 gennaio del 2023, di sfrattare i duchi dall’unica residenza che avevano ancora in Inghilterra. La notizia è stata resa ufficiale recentemente e sembra che la cugina di Harry, Eugine si stia occupando di impacchettare gli oggetti personali dei ribelli.

Incoronazione Re Carlo: ecco chi si espone sulla scelta di Harry e Meghan Markle

Subito dopo aver ricevuto lo sfratto, è arrivato inaspettatamente l’invito ai ribelli per l’incoronazione. I duchi di Sussex non hanno accettato o almeno, non hanno ancora confermato che saranno presenti in questo giorno che Carlo sta aspettando veramente da tutta la vita. Come se non bastasse, subito dopo questo silenzio che ha già scatenato tantissime polemiche, arriva la notizia che i due ribelli hanno fatto di tutto, dopo la morte della regina Elisabetta, affinché i due bambini Archie e Lilibet ottenessero il titolo di Sua Altezza reale in quanto discendenti diretti del futuro re d’Inghilterra.

Una richiesta che molti sostenitori di Harry e Meghan e non hanno ben capito, in quanto loro sono stati i primi a rinunciare ai titoli. La coppia ha spiegato che non spetta a loro decidere per i propri bambini e che se vorranno, da grandi, saranno loro a rinunciarci o decidere di appartenere alla famiglia reale. Intanto ad esporsi sull’incoronazione di Re Carlo e sul silenzio dei duchi ribelli è stata Oprah Winfrey.

La conduttrice statunitense è stata la prima ad aver avuto l’onore di intervistare i duchi dopo la rinuncia dei titoli. Proprio nel suo salotto sono state mosse gravi accuse alla famiglia reale, come quella della preoccupazione sul colore della pelle del piccolo primogenito che ancora doveva nascere. Cosa pensa la conduttrice sulla partecipazione che hanno ricevuto i due ribelli? Oprah Winfrey dichiara che è meglio che i due facciano ciò che ritengono più giusto che la loro famiglia, lasciando forse quasi intendere che è meglio non partecipare.

