Che Dio ci aiuti, i fan commossi per Azzurra, ma arrabbiatissimi per Suo Angela: "Non dovevate farlo!"

Che Dio ci aiuti, ieri sera si è conclusa la settima stagione che come sempre è andata in onda sul palinsesto Rai: ecco i commenti degli utenti del web

Come ogni giovedì, Che Dio ci aiuti è andato in onda sul palinsesto Rai conquistando un numero di ascolti pazzesco. Ad aver contribuito a questo share strepitoso è anche stato il fatto che ieri erano gli ultimi due episodi della settima stagione. I fan hanno ricevuto una sorpresa inaspettata in quanto una scena, centrale per la trama della serie, non era stata minimamente spoilerata e ha lasciato tutti a bocca aperta. Un finale con i fiocchi se si tiene in conto che Sara scopre la verità sul piccolo Elia e, con Emiliano, incominciano la loro nuova vita come famiglia.

Ad aver lasciato tutti senza parole è stato il momento della vestizione di Azzurra, ma i fan non riescono comunque a perdonare gli autori della serie che, per questa settima stagione hanno commesso un errore gravissimo.

Che Dio ci aiuti, tutti commossi per Azzurra, ma non perdonano l'assenza di...

Protagonista assoluta di questa settima stagione Azzurra che, nei primissimi episodi, abbiamo conosciuto come una ragazza viziata, egoista e soprattutto molto lontana dal personaggio che conosciamo oggi. Dopo la morte di Guido e suo figlio adottivo Davide, decide di prendere i voti. Pupilla di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, contro ogni immaginazione dei fan della serie, in questa settima stagione viene consacrata. Tutti aspettavano questo momento per la novizia, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che potesse accadere proprio in questo momento.

Con il finale commuovente di Sara che scopre la verità sul piccolo Elia, ovvero che è suo figlio, e la nascita di questo nuovo nucleo famigliare con Elia, i fan sono letteralmente impazziti di gioia per questo finale, anche se c'è un dettaglio che i veri affezionati non perdonano.

"Ho sentito la mancanza di Suor Angela", scrive un utente seguito a ruota da tantissimi altri che proprio non hanno saputo perdonare ai produttori l'assenza di Elena Sofia Ricci. Vederla aiutare Azzurra nella vestizione, è stata una scena particolarmente commuovente che ha fatto capire l'importanza della donna nella seria: Suor Angela è il vero pilastro di Che Dio ci Aiuti e non poteva assolutamente essere così assente.

