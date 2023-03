Meteo Campania: cosa fare oggi a Caserta e Avellino

Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Che tempo farà oggi a Caserta e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli ed area Vesuviana

Buongiorno e benvenuti alla sezione dedicata alle previsioni meteorologiche. Oggi, per la città di Napoli, ci aspettiamo condizioni di pioggia moderata su tutto il territorio. L'umidità sarà al 66%, mentre la temperatura media si aggirerà intorno ai 15,67°C. La temperatura minima registrata sarà di 10,74°C, mentre quella massima raggiungerà i 15,81°C. La velocità del vento sarà di circa 9,03km/h e la percentuale di nuvolosità attesa sarà del 32%.

Con questi dati possiamo definire la giornata a Napoli come uggiosa e fresca. Vi consigliamo di portare con voi un ombrello per evitare di bagnarsi e abbigliamento adeguato al clima fresco.

Avellino ed Irpinia

Oggi, per la città di Avellino, ci aspetta un clima piovoso con pioggia leggera. L'umidità sarà del 68% e la temperatura media si aggirerà intorno ai 13.35 gradi Celsius, con una minima di 5.85 gradi Celsius e una massima di 13.35 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di circa 6.16 km/h e la percentuale di nuvolosità si attesterà intorno al 71%.

In base a queste previsioni, consigliamo di prestare attenzione alla guida poiché le strade potrebbero essere scivolose a causa della pioggia leggera. Inoltre, è consigliabile indossare abiti impermeabili o portare con sé un ombrello per evitare il rischio di bagnarsi durante le attività all'aperto.

Ti ricordiamo inoltre di prestare attenzione alle condizioni del terreno se hai intenzione di fare escursioni in montagna o passeggiate fuori città, poiché la pioggia potrebbe rendere alcuni percorsi particolarmente scivolosi e quindi poco sicuri.

In sintesi, se vuoi goderti al meglio la tua giornata ad Avellino oggi, è consigliabile pianificare attività al chiuso come visite a musei o shopping al coperto. Se invece preferisci stare all'aria aperta, assicurati di proteggerti dalla pioggia ed evita di avventurarti in percorsi rischiosi senza prima valutare attentamente le condizioni meteorologiche del momento.

Caserta e zona Matese

Oggi il clima a Caserta sarà caratterizzato da piogge leggere. L'umidità sarà del 62%, la temperatura media sarà di 16,52 gradi Celsius, con una temperatura minima di 8,25 gradi Celsius e una massima di 16,52 gradi Celsius. La velocità del vento raggiungerà i 5,39 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 41%.

Per quanto riguarda le attività da svolgere oggi a Caserta, si consiglia di evitare le attività all'aperto a causa delle piogge e della bassa temperatura. Si suggerisce di trascorrere la giornata in luoghi coperti come musei o negozi al chiuso. Inoltre, si consiglia di indossare indumenti impermeabili per proteggersi dalla pioggia.

Salerno

Le previsioni del meteo per la città di Salerno indicano precipitazioni, con pioggia leggera durante il giorno. La temperatura media sarà di circa 11.58 gradi Celsius, con una minima di 3.02 e una massima di 11.58 gradi Celsius. L'umidità nella zona sarà del 76%. La velocità del vento sarà moderata, pari a 4.23 km/h, e la percentuale di copertura nuvolosa raggiungerà il 90%.

In vista di un clima simile, è consigliabile portare con sé un ombrello impermeabile e indossare abiti che proteggano dalla pioggia e dal freddo. Si suggerisce di evitare spostamenti in bicicletta o moto e di tenere particolarmente attenzione alla guida su superfici bagnate.

Per chi volesse approfittare della giornata nonostante le condizioni atmosferiche, si consiglia di visitare i musei o le gallerie d'arte della città oppure dedicarsi ad attività indoor come shopping o cinema.

Mantenete alta l'attenzione alle cose che vi circondano, soprattutto quando ci si trova vicino ad aree soggette ad allagamenti o zone trafficate. Respiriamo però l'aria pulita e umida: facciamola nostra alleata e godiamoci la bellezza della città, anche sotto la pioggia.

Benevento e Sannio

Buongiorno, oggi a Benevento ci sarà pioggia leggera con un'umidità del 78%. La temperatura media sarà di 9.22 gradi Celsius e le temperature minima e massima saranno rispettivamente di 5.89 e 13.2 gradi Celsius. La velocità del vento in città sarà di circa 9.26 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà dell'87%.

Visti questi dati, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali, in quanto la pioggia leggera potrebbe rendere le strade scivolose e difficili da percorrere. Si suggerisce inoltre di indossare abiti impermeabili e scarpe adatte alla pioggia, per evitare di bagnarsi troppo.

In generale, si consiglia di dedicare una giornata a visite turistiche dei musei in città o a un bel libro accanto al camino caldo e confortevole.

Restiamo sempre aggiornati sulle previsioni del tempo e prepararsi adeguatamente può aiutare a evitare inconvenienti. Siate sempre pronti ad affrontare le intemperie!

Paestum e Cilento

Oggi ci attende una giornata caratterizzata dalla pioggia moderata nella città di Paestum. L'umidità sarà al 72%, mentre la temperatura media si aggirerà intorno ai 15.58 gradi Celsius, con una minima di 6.86 e una massima di 15.75. Il vento soffierà ad una velocità di circa 7.87 km/h e la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 49%.

Data l'intensità della pioggia, le attività all'aperto potrebbero essere compromesse. Si consiglia quindi di rimanere al chiuso e trovare del tempo per rilassarsi all'interno di un museo o visitare alcuni dei siti archeologici della città, come il Tempio di Nettuno o l'Anfiteatro Romano.

In ogni caso, è importante prestare particolare attenzione alla guida in condizioni meteorologiche avverse e indossare abbigliamento adeguato per proteggere il corpo dalla pioggia e dal freddo.