Meteo Campania: cosa fare oggi a Napoli e Avellino

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli e Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

A Napoli c'è un clima di pioggia con forti intensità. L'umidità è al 59%. La temperatura media è di 12,78°C e le temperature minima ed massima sono rispettivamente 7,16°C e 13,17°C. La velocità del vento è 5.45 km/h e la percentuale di nuvolosità è 10%. Considerando il tempo piovoso, potresti analizzare i tuoi progetti a casa o fare un po' di shopping online. Potresti anche leggere un bel libro o guardare dei film e le Serie Tv se abbinato ad un caldo maglione per la temperatura piuttosto bassa e fai delle pause per bere qualcosa di caldo come tè, caffè o cappuccino. Inoltre, potresti organizzare una riunione virtuale con amici o colleghi, oppure dedicarti alle attività creative che preferisci.

Avellino

Il clima a Avellino per oggi prevede pioggia pesante. L'umidità dell'aria è al 56%. La temperatura media è di 11,38°C, con una minima di 4,99°C e una massima di 11,95°C. Il vento soffia a 2.43 km/h e il cielo presenta una copertura nuvolosa del 37%. In base al meteo previsto oggi per la zona di Avellino, oggi sarà una giornata abbastanza piovosa e nuvolosa. Le temperature medie rimarranno abbastanza basse e l'umidità dell'aria sarà elevata. Il vento soffia a 2.43 km/h. Considerando queste condizioni meteorologiche, si suggeriscono attività all’interno o sotto copertura come passare del tempo con gli amici in casa guardando film, leggendo libri, ascoltando musica, cucinare, dipingere etc. Si possono eseguire anche diverse attività sportive ma consigliamo di stare sempre al fresco e nelle ore più calde durante il giorno evitarsi escursioni troppo importanti se non così strettament

Caserta

Il meteo per la città di Caserta prevede pioggia con forte intensità, umidità al 55%, temperatura media di 13.26°C, con una temperatura minima di 5.83°C e massima di 14°C, vento leggero a 3.62km/h e una nuvolosità pari al 31%. Considerando le condizioni climatiche non è consigliato uscire per divertimento ma si possono fare vari tipi di attività che prevedano apprendimento o rilassamento indoor come: leggere un libro, dedicare del tempo all'apprendimento su piattaforme online (qualcosa che si è sempre voluto imparare) , guardare un film o anche dedicarsi all'arte. Qualsiasi cosa scegliate è importante assicurarsi che sia divertente e

Salerno

A Salerno c'è una pioggia intensa con un'umidità del 58%. La temperatura media è di 9.71°C, la minima è di 3.15°C, mentre la massima è di 10.06°C. La velocità del vento rilevata è pari a 3.82km/h e il39% del cielo risulta coperto da nuvole. In base a queste previsioni meteorologiche, oggi a Salerno si può fare una passeggiata al chiuso per stare al riparo dalla pioggia con degli indumenti adeguati alla temperatura esterna. L'umidità elevata rende l'atmosfera ancora più fredda e la copertura parziale delle nuvole accentua il senso di umidità. Si consiglia quindi un abbigliamento che tenga caldi ed asciutti i nostri vestiti. Nel caso di un programma all'aperto vanno considerate le basse temperature e le condizioni meteorologiche avverse rendendo obbligatorio l’uso di protezione contro la pioggia e il vento moderato.

Benevento

Oggi a Benevento il tempo è caratterizzato da piogge abbondanti di forte intensità con una percentuale di nuvolosità del 59%. Le temperature oscillano tra i 5.57°C di minima e 12.57°C di massima, mentre la temperatura media si attesta intorno a 11.88°C; l'umidità relativa sarà pari al 60%. La velocità del vento è modesta, 3.3km/h. Nonostante queste condizioni meteorologiche avverse, si possono comunque fare alcune attività come visitare musei o gallerie d'arte e ristoranti all'aperto dotati di riparazioni adeguate per far fronte alla pioggia. In alternativa, si può trascorrere la giornata coltivando hobby o guardando film o programmi televisivi in casa.

Paeestum

Oggi a Paestum c'è un clima di pioggia con forte intensità. L'umidità è al 62%, la temperatura media raggiunge 13,28°C, mentre la minima si attesta su 7,21°C e la massima raggiunge i 13,62°C. La velocità del vento oraria è di 3,41km/h; inoltre il cielo appare parzialmente nuvoloso al 27%. Oggi a Paestum il tempo è molto instabile con una forte pioggia in corso. L'umidità è al 62%, la temperatura media raggiunge i 13,28°C, mentre la minima si attesta intorno ai 7,21°C e la massima sale fino a 13,62°C. La velocità del vento oraria è di 3,41km/h; c'è anche un 27% di presenza di nubi partzialmente coprenti il cielo. Considerando queste condizioni meteo non sono possibili grandi attivita all'aperto ma può essere diverso ispirante visitare musei o monumenti storicicoperti o passare del tempo al cinema o al centro commerciale per trascorrere della qualità del tempo in un ambiente climatizzato e as