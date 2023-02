Temperature a Napoli e Salerno: c'è da preoccuparsi?

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Che tempo farà oggi a Napoli e Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli

A Napoli oggi il clima è sereno, con un cielo limpido. La percentuale di nuvolosità è pari a 0. L'umidità dell'aria è del 47%. La temperatura media giornaliera è di 12,21° C, con una temperatura minima di 6.95°C e massima di 13.62°C. La velocità del vento si mantiene leggera intorno ai 3.92 km/h. Con un così bel clima, ci sono diverse possibilità per divertirsi e godersi la giornata. Potresti fare una passeggiata o una pedalata nella natura, sdraiarti sulla spiaggia a prendere il sole, andare in barca intorno alla costa con gli amici oppure fare jogging al parco. L'escursione termica è molto contenuta quindi sarà un'ottima occasione per trascorrere il tempo all'aria aperta!

Avellino

A Avellino il clima è sereno con un cielo limpido. L'umidità dell'aria è del 38%. La temperatura media è 11.47°C, mentre la temperatura minima è di 2.58°C e la temperatura massima di 12.78°C. La velocità del vento raggiunge i 1,4 km/h e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Considerando le condizioni meteo a Avellino, oggi si può godere di una giornata soleggiata ed ideale per trascorrere del tempo all'aria aperta. Si possono fare attività come passeggiate in campagna o picnic al parco. La temperatura mite, intorno a 11°C, offre la possibilità di fare attività sportiva senza sentirsi troppo oppressi dal caldo. Inoltre, i bassissimi livelli di umidità e nuvolosità rendono oggi una perfetta giornata per stare fuori casa.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è sereno. Il cielo è limpido. L'umidità è del 42%. La temperatura media è pari a 13,09°C, con minimo di 4,06°C e massimo di 14,78°C. La velocità del vento è pari a 1,72 km/h. La percentuale di nuvolosità è nulla. In base a questo meteo, oggi a Caserta ci saranno condizioni climatiche ideali per trascorrere del tempo all'aperto. Si possono sfruttare le alte temperature e la mancanza di nuvolosità per fare un picnic in campagna, un giro in bicicletta lungo la città oppure prendere il sole sulla spiaggia più vicina.

Salerno

A Salerno il clima è sereno con un cielo limpido. L'umidità è del 37%. La temperatura media si attesta intorno ai 10,87°C, con una minima di 0,37°C e massima di 11,53°C. La velocità del vento è di 2,21km/h ed il cielo appare privo di nubi al 100%. In base al meteo di Salerno, oggi si prevede un tempo sereno con un cielo limpido. Dunque, in base a questo meteo oggi potrai goderti passeggiate all'aperto ed eventualmente gite fuori porta per visitare i dintorni della città.

Benevento

Oggi a Benevento il clima è Chiarissimo, il cielo è sgombro. L'umidità relativa dell'aria è al 43%. La temperatura media si aggira intorno ai 12°C, con una minima di 2° e una massima di circa 14°. La velocità del vento è pari a 2.34 km/h e il percentuale di nuvolosità è 0%. Oggi a Benevento il tempo è chiarissimo, non ci sono nuvole in vista. L'umidità relativa dell'aria è del 43%. La temperatura media si aggira intorno ai 12°C con una minima di 2°C e una massima di 14°C. La velocità del vento è pari a 2.34 km/h. Sfrutta queste belle condizioni per andare all'aria aperta e organizzare qualche attività come ad esempio passeggiate rilassanti o picnic all'aperto!

Paeestum

Il clima a Paestum è sereno. Il cielo è chiaro. L'umidità è al 44%. La temperatura media è di 13°C, con un minimo di 4.43°C e un massimo di 13.13°C. Il vento soffia a 2,64 km/h e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Con il bel tempo a Paestum oggi potresti goderti una gita al mare. L'aria fresca della mattina con la temperatura media di 13°C e l'assenza di nuvole renderanno piacevolmente la tua passeggiata in riva al mare. Se preferisci, potresti anche fare una breve escursione nell'entroterra per conoscere le meraviglie della zona!