Meteo del giorno: farà caldo a Caserta?

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta? Vediamolo insieme!

Napoli

Oggi a Napoli il tempo è bello con cielo sereno. L'umidità è al 44%. La temperatura media è di 9,59 °C con una minima di 3,59 °C e una massima di 11,33 °C. La velocità del vento è pari a 3.6 km/h e non ci saranno nuvole. Potresti andare al mare o al parco per goderti l'aria fresca o intraprendere qualche attività outdoor come andare a fare una passeggiata o andare in bicicletta per esplorare la città.

Avellino

Il clima a Avellino è chiaro. Il cielo è limpido. L'umidità è al 55%. La temperatura media è 7,82 °C, con una minima di 0,32 °C e una massima di 9,37 °C. La velocità del vento è pari a 2,21 km/h e la percentuale di nuvolosità è pari al 2%. Con questo clima chiaro e il cielo limpido oggi è possibile fare un sacco di cose. Si potrebbe andare a passeggio, uscire per pranzo, visitare un parco, scattare fotografie all'aperto oppure passeggiare in montagna. Se preferisci stare al chiuso si potrebbero prendere lezioni online, cucinare qualcosa di delizioso o rilassarsi guardando un film.

Caserta

Oggi a Caserta cielo sereno. L'umidità è al 40% con una temperatura media di 10.36°C, tempo minimo registrato 1.97°C e massimo 11.94°C. La velocità del vento è pari a 2,77 km/h ed il numero di nubi nel cielo si mantiene allo 0%. Per godere della bellezza del bel tempo puoi recarti nelle tante aree verdi che caratterizzano il territorio circostante alla città, per fare una bella passeggiata o anche qualche escursione più impegnativa sulle colline circostanti per ammirare la vastità panoramica offertaci dall'incantevole luogo!

Salerno

Il tempo a Salerno è sereno. Il cielo è completamente limpido. L'umidità relativa è al 53%. La temperatura media si aggira intorno ai 7,83°C, con una minima di -1,96°C e una massima di 8,55°C. La velocità del vento è 3.14 Km/h con una percentuale di nuvolosità pari al 4%. In base al meteo di Salerno, sembra essere una giornata ideale per godersi l'aria aperta. Prenditi del tempo per fare una passeggiata sulla spiaggia o un'escursione nell'entroterra, godendo della temperatura piacevole e del cielo sereno. Potresti anche organizzare un picnic all'aperto, approfittando dello scarso vento. Divertiti!

Benevento

Il clima a Benevento è sereno. Il cielo è completamente limpido. L'umidità relativa è 49%. La temperatura media è 8,49°C, con una temperatura minima -0,47°C e massima 10,18°C. La velocità del vento è di 2.17 km/h e l'1% del cielo sarà coperto da nuvole. Quindi si può fare praticamente qualsiasi cosa all'aperto che non richiederebbe temperature troppo basse o grandi quantità di pioggia, come passeggiate a piedi o in bicicletta, jogging all'aria aperta, prendere il sole in spiaggia o andare a fare picnic nella natura circostante.

Paeestum

Il clima per la città di Paestum è Chiarissimo. Il cielo è completamente chiaro. L'umidità è del 50%. La temperatura media è di 11.5 gradi Celsius, con una temperatura minima di 2.83 gradi Celsius e una temperatura massima fino a 11.61 gradi Celsius. La velocità del vento si aggira intorno a 3.26 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità annoverata è del 1%. Goditi un po' di sano relax respirando l'aria fresca della tua città!