Gigi D'Alessio sbrocca con il figlio LDA: "Non devi fare così", i commenti sulla sua partecipazione a Sanremo2023

Gigi D'Alessio commenta la partecipazione di suo figlio LDA a Sanremo2023: ecco perché si è arrabbiato con il giovane cantante.

Gigi D'Alessio quest'estate ha organizzato un grandissimo concerto a Piazza Del Plebiscito a Napoli in occasione dei suoi 30 anni di carriera. Lo show dei 30 anni insieme è stato trasmesso dalla Rai e Gigi su quel palco ha chiamato ospiti d'eccezione: il cantautore Nek, il comico Alessandro Siani e la regina della Rai Mara Venier. È proprio con l'ingresso della conduttrice che sul palco entra anche una panchina dove si siede non solo il protagonista della serata ma anche un ospite speciale: suo figlio LDA che aveva da pochissimo debuttato ad Amici.

Il ragazzo ha partecipato al programma di Maria De Filippi chiedendo che non ci fosse mai nessun comportamento di favore per il suo cognome e così è stato. Rudy il suo professore, lo mette spesso in sfida prima di dargli la maglia del serale dove, dopo un po' viene eliminato. Maria assicura il ragazzo dicendo che le sue volontà sono state rispettate: Gigi nonostante avesse il numero della conduttrice, durante il percorso del figlio non ha mai scritto o chiamato, neanche per fare gli auguri a Natale. I due a Napoli cantano il singolo del cantante emergente e Gigi estremamente orgoglioso dice che finalmente lo fermano per strada non in quanto cantante partenopeo ma in qualità di padre del famosissimo LDA.

LDA sgridato dal padre: ecco cosa pensa Gigi D'Alessio sulla partecipazione del figlio al festival di Sanremo2023

Vengono annunciati da Amadeus i nuovi cantanti in gara e tra questi c'è proprio il figlio di Gigi che la competizione sul palco dell'Ariston la conosce bene. Non solo per le tantissime volte che ci ha partecipato il papà ma anche l'ex compagna dello stesso, la lady Sanremo Anna Tatangelo. LDA è pronto a questa nuovissima avventura ma ha fatto una confessione a suo padre che l'ha mandato su tutte le furie.

A riportare il consiglio è il canale Twitter Cinguetterai che riporta il consiglio del cantante partenopeo anche un po' arrabbiato con il figlio LDA.

I consigli di Gigi D’Alessio a LDA per #Sanremo2023: “Gli ho detto ‘mi raccomando, non fare cavolate e stai sereno’. Lui mi continua a dire che sta in un cast stellare e forse non meritava di stare lì.

Se sei lì evidentemente la canzone è piaciuta”#TheVoiceSenior pic.twitter.com/hZHBh2F5NT — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 12, 2023

Sembra che il ragazzo si sottovaluti e il papà non vuole che il figlio sottovaluti la sua canzone anche se all'interno del cast quest'anno ci sono grandissimi nomi. LDA è pronto al suo debutto sull'Ariston e incoraggiato e supportato dal padre è il momento che mostri a tutti il suo talento. Del resto lo scorso anno è stato il primo ad ottenere il disco doro tra tutti i concorrenti in gara e speriamo che anche quest'esperienza regali al giovane cantautore tantissime soddisfazioni.

