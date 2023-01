Antonella Clerici contro la Rai: "Non dovete farmi questo", ecco la lamentela della conduttrice di The Voice Senior

Antonella Clerici si sfoga attaccando la rete nazionale Rai: "Non è giusto, non dovete farmi questo"

La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno è senza ombra di dubbio una dei volti più amati della tv. Insieme a Mara Venier c'è una vera e propria sfida per il titolo di regina indiscussa del palinsesto Rai. Come per Mara, anche per Antonella c'è sempre un posto sulla rete. Quando si pensa ad Antonella Clerici non può non pensare al programma che l'ha resa celebre: La Prova del Cuoco. Il suo abbandono è stato particolarmente sofferto non solo dalla stessa Clerici ma anche dal pubblico e dalla Rai che immediatamente ha capito che non potevano farsi sfuggire la conduzione della riccissima Antonella.

Il programma registra ogni giorno tantissimi ascolti ed Antonella, oltre alla conduzione del programma culinario in cui condivide tantissime ricette con il suo pubblico e si diverte con lo stesso in tantissimi giochi, la Clerici conduce anche un programma in prima serata The Voice Senior ed è proprio a causa di questo che si scaglia con la Rai.

Antonella Clerici furiosa con la Rai: "Non dovete farmi questo"

La Clerici in prima serata conduce ormai da un paio di anni un programma che appassiona tantissime persone: The Voice Senior. La conduttrice non è solo 'l'ingrediente' segreto per la conduzione dei programmi culinari ma con la sua simpatia e la sua professionalità è anche la 'chiave' vincente per The Voice Senior. Accompagnata da famosissimi cantanti che vestono i panni dei giudici, la donna ottiene anche di sera un grandissimo numero di ascolti ma sembra che la Rai abbia sottovalutato il suo programma e questo si nota da un dettaglio riportato dall'account di Twitter Cinguetterai.

Antonella Clerici: “Spesso vedo tantissimi promo di altre trasmissioni e poco di #TheVoiceSenior.

È un programma di punta di Rai1 e promuoviamolo.

Essendo una vecchia conduttrice Rai, difendo il mio prodotto. Non a discapito degli altri"

Perché la pubblicità del programma della Clerici non è trasmesso così come tutti gli altri? La donna lo fa notare e non solo difende il suo prodotto in prima persona ma sono tantissimi gli utenti che affezionati alla conduttrice e soprattutto al programma supportano la Clerici. La Rai deve delle spiegazioni alla conduttrice che come sempre ci mette sempre tanta passione ed amore per i suoi programmi. Chissà se dopo questa 'lamentela' della stessa e dei fan della rete nazionale, vedremo più spesso la pubblicità di The Voice Senior.

