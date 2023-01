Temperature a Napoli: c'è da preoccuparsi?

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il tempo a Napoli è di clima sereno. Il cielo è chiaro e non si notano nuvole. L'umidità presente nell'aria è del 42%. La temperatura media è di 12.68°C, 7.68°C la temperatura minima registrata mentre 13.38°C la temperatura massima rilevata. La velocità del vento gira intorno ai 3.33 km/h ed infine la percentuale di nuvolosità si assesta sullo zero percento. In base al meteo attuale, oggi è una bella giornata ideale per uscire e godersi l'aria fresca. Potete andare all'aperto a fare una passeggiata o altre attività all'aperto come correre o prendere il sole.

Avellino

In questo momento a Avellino il clima è chiaro. Il cielo è limpido. L'umidità è del 39%, la temperatura media è di 10,81 ° C, la temperatura minima è di 4,61 °C e la temperatura massima è 11,65 °C. La velocità del vento si attesta a 2,11 km/h ed il percentuale di nuvolosità si attesta al 2%.. Con questo bel meteo oggi a Avellino puoi fare un sacco di cose divertenti all'aperto. Per esempio, puoi andare in un parco pubblico, fare una bella camminata, giocare a calcio o prendere il sole con gli amici. È anche l'ideale per praticare attività sportive come il golf, la corsa e lo sci nautico. Se preferisci stare all'interno, puoi dedicarti ad attività artistiche come dipingere quadri o suonare strumenti musicali

Caserta

Il clima a Caserta è sereno. Il cielo è senza nubi. L'umidità è del 41%. La temperatura media è 12,44°C, con una minima di 5,37°C e una massima di 13,14°C. La velocità del vento è di 1,86km/h. La nuvolosità presente in città è del 0%. Con questo tempo sereno e senza nubi, oggi puoi goderteli splendidi panorami che Caserta ha da offrire. Approfitta della temperatura mite per fare una passeggiata all'aperto e goderti la fresca brezza di 1,86km/h. Dai un'occhiata al duomo, visita il Teatro Filangieri e vai a fare un giro nella Reggia di Caserta. Oppure ancora prenditi del tempo per rilassarti con calma in giardini o altri luoghi verdi della città!

Salerno

A Salerno il clima è chiaro, il cielo è senza nuvole. L'umidità è del 55% con una temperatura media di 8.31°C e una minima di 2.15°C; la massima arriva a 8.78°C. La velocità del vento è molto leggera a soli 2,31km/h ed infine la nuvolosità al momento è al 3%. In base a questo meteo, oggi a Salerno il clima è ideale per fare molte attività all'aperto. Potrai goderti la temperatura gradevole e rilassarti sotto un cielo sereno senza nuvole. Ad esempio puoi andare in spiaggia o organizzare un picnic in zona; oppure passeggiate nei giardini o nella campagna circostante oppure ancora fare delle escursioni nella natura con i tuoi amici e famigliari. Approfitta di queste condizioni magnifiche ed orzogoditi un po' di tempo all'aria aperta!

Benevento

A Benevento il clima è chiaro e il cielo è sereno. Umidità al 42%, temperatura media di 11,06°C, temperatura minima di 4,13°C, temperatura massima di 12,01°C e velocità del vento a 2.71Km/h con un 1% occasionale di nuvolosità. Con questo clima chiaro e sereno a Benevento, puoi goderti diverse attività. Per la temperatura media di 11,06°C, velocità del vento di 2.71 km/h e umidità del 42%, puoi prendere una camminata all'aria aperta, visitare i monumenti storici della città o fare esercizio fisico all'aperto. Prenditi anche qualche minuto per fermarti ad appecorare la bellezza della natura attraverso le altezze che circondano la zona. Puoi sfruttare l'ambiente più fresco con la temperatura minima di 4,13°C e massima di 12,01°C stare seduto su garden al tramonto ed ammirare il paesaggio intorno a te. Anche se il 1% occasion

Paeestum

La mattinata a Paestum presenta cielo sereno con temperatura media di 12.81 gradi, minima di 5.99 gradi e massima di 13.55 gradi. L'umidità è del 54%, mentre la velocità media del vento è 3.59km/h. Il cielo risulta essere completamente limpido con percentuale di nuvolosità pari a 0%. In base al meteo, la mattinata a Paestum risulta serena con temperature piuttosto miti. Si può quindi usufruire di una splendida giornata per fare gite all'aria aperta come passeggiate, visite culturali o picnic in un parco. L'assenza di vento e l'alta umidità renderanno le ore trascorse lì piacevolmente rilassanti.