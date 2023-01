Mara Venier denuncia tutti: "Non siete autorizzati", lo sfogo della conduttrice

Questa mattina su Instagram la conduttrice di Domenica In si è lasciata andare a un duro sfogo: "Questa non sono io", ecco cos'è successo.

Il mondo dei social è una grande scoperta per Mara Venier che attraverso Instagram regala momenti di grande simpatia ai suoi follower. Mara ha imparato a condividere storie e momenti emozionanti con i suoi fan. Non mancano i siparietti divertenti in cucina, insieme ai suoi amici o dietro le quinte di Domenica In. Il successo della conduttrice è sempre più evidente e anche quest'edizione del programma si è rivelata sorprendente. Il suo addio alla televisione sembra sempre più lontano e il motivo riguarda proprio il suo pubblico.

C'è un legame tra il pubblico di Rai Uno e la Venier che fa invidia a moltissimi personaggi del mondo della televisione italiana. Mara non si è mai risparmiata e a premiarla puntualmente è la sua onestà d'animo con i telespettatori anche nei momenti più difficili. C'è però qualcosa che questa mattina ha scatenato il suo disappunto e che ha a che fare con il mondo dei social network. Ecco cos'è successo su Tik Tok e cos'ha dichiarato la conduttrice più amata della Rai.

Mara Venier contro i profili fake: "Quella non sono io"

Il risveglio di Mara Venier non è stato felicissimo e questa mattina ha scoperto che su Tik Tok circolano dei video su una pagina che non è la sua. Chi segue la Venier sa che non è presente su Tik Tok ma che comunica con i suoi fan solo ed esclusivamente attraverso Instagram con un profilo gestito da lei. La conduttrice ha pubblicato lo scatto della pagina fake ma più tardi ha deciso di intervenire personalmente.

"I commenti sotto al post sono anche carini ma quella non sono io", precisa Mara mentre è in auto. Non c'è dunque alcun profilo ufficiale della Venier su Tik Tok e quello presenta attualmente è un falso. Mara precisa poi che segnalerà questo account e che non autorizza nessuno a iscriversi a suo nome sui social. Si tratta di un intoppo in cui incorrono moltissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Come sempre bisogna stare in allerta e fare attenzione ai profili falsi che potrebbero anche proporre truffe di vario genere. Intanto la Venier si distingue sempre per la trasparenza e la grande onestà nei confronti del suo pubblico.

