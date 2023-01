Casetta di pan di zenzero, farla è più semplice del previsto: l'occorrente costa solo 3 euro

Quante volte avete visto queste bellissime casette di pan di zenzero e non vi siete mai cimentati nel farle? Non è così difficile come sembra!

Le casette di pan di zenzero sono una decorazione e un dolce tipico non solo dell'America del nord ma anche dei paesi scandinavi. Queste vengono preparate con una base di pasta frolla che devono avere una sola caratteristica: deve contenere qualche spezia puramente natalizia. Tra la cannella, i chiodi di garofano e l'anice stellato, la spezia che si predilige per questa preparazione è lo zenzero mischiata ad un pizzico di noce moscata. Una volta preparati tutti i pezzi questi vengono assemblati e decorati non solo con la glassa ma anche con tantissimi cioccolatini. Famosissime, per chi segue le star americane, sono quelle che Kris Jenner prepara ogni anno per le sue figlie: le Kardashian. Ogni membro riceve una casetta con degli omini che rappresentano ogni componente della famiglia. Possiamo affermare che sicuramente Kris le commissiona ma sapete che per prepararla bastano solo 3 euro?

Casette di pan di zenzero: bastano solo 3 euro per poterla realizzare

Perché le persone non si cimentano mai in questa preparazione? Innanzitutto molti si spaventano della cottura della pastafrolla e temono che i pezzi che compongono la casa una volta cotti non si assemblino tra di loro. Ecco allora che con soli 3 euro puoi risolvere il problema e cimentarti nella creazione di questa bellissima decorazione. Basterà solo andare da Ikea che vende i pezzi già fatti!

Acquistati i pezzi a casa dovrete solo creare il collante che vi servirà anche per decorare. Si tratta della ghiaccia reale che si crea con 100g di albumi che corrispondono a circa 3 uova da montare con lo zucchero a velo. Il consiglio è quello di decorare prima ogni facciata: una volta decorate le finestre e le porte potete porre degli zuccherini colorati e posizionarli in frigo per farli rapprendere. Successivamente si passa a montare il tetto che solo una volta ben saldo andrà aggiunto alla casa anche questa precedentemente montata e rappresa priva di tetto.

Un'operazione che a descriverla sembra veramente complicata ma in realtà, se avete già i pezzi pronti richiede meno tempo e sforzo del previsto. Cosa costa provare? Del resto il prezzo è di soli 3 euro e mal che vada avete un biscotto allo zenzero da inzuppare nel latte!

