Tradizioni più folli di Capodanno: attento a chi incontri e come esci!

Sapete che esistono alcune usanze veramente particolari per l'ultimo giorno dell'anno? Ecco come attirare a voi la buona sorte per il 2023.

Capodanno è, tra i giorni festivi, forse il più atteso. Più del Natale in cui si mangia e si festeggia con la famiglia, il 31 è dedicato ai brindisi, agli amici e soprattutto ai nuovi inizi. I buoni propositi che si iniziano ad appuntare in questo ultimo anno sono tantissimi: i più piccoli forse si augurano di andare bene a scuola, di concludere gli esami in tempo per la sessione, mentre altri sperano solo di dare il massimo al lavoro, ottenere una promozione e chissà, alcuni guardando i botti si augurano anche di allargare presto la famiglia. Tra le tradizioni più comuni c'è senza ombra di dubbio quella di indossare l'intimo rosso, seguito subito dal bacio sotto il vischio e le lenticchie con il cotechino a mezzanotte in punto.

Eppure sai che anche come esci di casa (e non ci riferiamo solo all'intimo), e chi incontri potrebbero determinare il tuo prossimo anno. Ecco alcune tradizioni che potrebbero cambiare il prossimo anno.

Attento a chi incontri! Ecco alcune tradizioni veramente strane che potrebbero cambiare il tuo 2023!

Vi abbiamo detto che è importantissimo come si esce di casa l'ultimo giorno dell'anno. Non ci riferiamo come già detto al classico intimo rosso e, vi stupiremo, a compromettere il vostro anno non saranno sicuramente alcuni accessori o colori del vostro look. Secondo una tradizione diffusa in tutta Italia, si deve scendere con le tasche piene di soldi! Questo perché secondo una leggenda si attira altra prosperità! Alcuni direbbero "Chi ha i soldi a Capodanno ha i soldi tutto l'anno", non sembra essere legato a questo detto quest'usanza ma nel dubbio, meglio scendere con le tasche piene!

Altra curiosa tradizione riguarda agli incontri. Spesso ci si da appuntamento con i propri amici e parenti per un brindisi ma secondo una vecchia leggenda bisogna sperare di incontrare per strada una persona dell'altro sesso e un anziano.

Incontrare una persona del sesso opposto è auspicio di buona fortuna mentre l'anziano, anche se non importa conoscere l'età anagrafica di chi incontrate, è simbolo di longevità!

Non c'è quindi bisogno di specificare che dovete assolutamente evitare di incontrare bambini e soprattutto i preti! Sembra che proprio in questo giorno non sia il caso di incontrarli proprio perché sono simbolo di 'vita breve'.

LEGGI ANCHE:Depurarsi tra Natale e Capodanno, il menù light di una giornata tipo: "Non mangiare mai questo condimento"