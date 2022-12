Intimo rosso a Capodanno: perché si deve indossare questo colore l’ultimo giorno dell’anno?

Vi siete mai chiesti come mai a Capodanno i nostri genitori ci hanno insegnato che bisogna indossare l’intimo rosso? Ecco perché da anni va avanti questa tradizione.

Sicuramente avrete visto in questi ultimi giorni dell’anno i negozi di intimo assaliti da tantissime persone. Secondo un’usanza comunissima in Italia, durante l’ultimo giorno dell’anno l’intimo deve essere rosso. Tantissimi sono inoltre i fidanzati che si scambiano questa biancheria, spesso scegliendo anche quelle più particolari e piccantine per un primo dell’anno veramente scoppiettante! Eppure non è di certo perché questo colore è associato alle feste natalizie.

Si sa, a Natale il colore rosso regna ormai da anni, soprattutto quando per la pubblicità della coca cola Babbo Natale ha deciso di cambiare il suo look e passare dal verde al rosso. Questo però è un colore che nasconde tantissimi significati: ecco come nasce la tradizione di indossare l’intimo rosso questa sera.

Intimo rosso a Capodanno: ecco perché per l’ultima e la prima notte dell’anno dovete indossare l’intimo di questo colore: la storia vi stupirà!

Una grandissima premessa, prima di raccontarvi la vera tradizione dell’intimo rosso, è doverosa farla. Se in questi anni quest’usanza ha avuto un vero e proprio ‘boom’ è anche perché tantissimi sono stati i brand di intimo che ci hanno ‘marciato’. Avete mai visto in questo periodo le vetrine dei negozi di biancheria non avere il rosso? Questo è ormai impossibile visto che proprio tra il 27 e il 31, i negozi restano aperti col solo scopo di vendere l’intimo di questo colore solo perché “È tradizione”. Stando sempre alla tradizione italiana, il giorno successivo l’intimo andrebbe buttato: non importa in quale negozio esclusivo avete fatto il vostro acquisto “le cose vecchie vanno via e si fa spazio al nuovo!”, anche se questo è stato acquistato pochissimi giorni prima!

Il rosso non è solo il colore della passione e dell’amore ma anche e soprattutto colore per eccellenza per attrarre l’attenzione. Si dice che quando una persona osserva il colore rosso il cuore inizia a pulsare più velocemente: ecco perché è anche il colore della vita, forza e ricchezza. L’usanza di usarlo a capodanno nasce in Cina, nonostante il fatto che il loro capodanno ha una data differente dalla nostra. Secondo i cinesi il rosso ha la capacità di scacciare le energie negative. Ecco dove nasce questa tradizione legata all’usanza di gettarlo via il giorno successivo ma parliamoci chiaro, chi getterebbe mai una lingerie Victoria’s Secret appena acquistata!

