Capodanno, come apparecchiare la tavola? Il trucchetto per ricevere gli ospiti senza spendere troppo

Il cenone di Capodanno è un grande classico in Italia ma come fare per apparecchiare la tavola senza spendere un occhio della testa?

Ospitare parenti e amici in casa in occasione del cenone di Capodanno è una bellissima occasione per stare insieme ma anche una gran fatica. Per questo è importante avere idee nel cassetto per preparare una tavola che sia non solo impeccabile ma anche non troppo costosa. Il cibo del cenone ha il suo costo e non è per niente economico, per questo motivo è fondamentale risparmiare sulle decorazioni. Il primo passo potrebbe essere quello di scegliere un tema da assegnare alla serata. Qualsiasi spunto è perfetto se abbinato con il resto della casa.

I colori delle decorazioni di capodanno sono di solito il bianco, il dorato, l'argento e non manca il rosso che rimanda un po' al Natale. Spazio però alla fantasia accompagnata da una buona dose di creatività senza mai rinunciare al riciclo che come sempre garantisce risultati incredibili. Quali sono le soluzioni più economiche per addobbare la tavola di capodanno? Ecco tutte le idee più utili per creare centrotavola, segnaposti e decorazioni.

Benvenuto 2023: tutte le idee per decorare la tavola senza spendere troppo

La prima soluzione è quella di riciclare le famose pigne che per altro sono considerate un portafortuna tutto italiano. Se abbiamo tempo possiamo attaccare con colla a caldo la pigna, anche quelle più piccole, su una base di cartoncino e scrivere il nome dell'ospite con un pennarello colorato. In pochi secondi il nostro segnaposto sarà perfetto. Un'altra soluzione è invece quella di utilizzare le candele, anche quelle più vecchie già utilizzate se sono profumate ancora meglio.

Passiamo invece al centro tavola che può essere realizzato addirittura con una teglia da forno o qualsiasi altro recipiente. Poniamo al centro una candela bella grossa e intorno aromi profumato come alloro, agli di pino, pigne e chi ne ha più ne metta. Non dimentichiamo che grazie al riciclo di cartoncini colorati possiamo creare qualsiasi decorazione. Se invece siamo arrivati all'ultimo minuto e abbiamo bisogno di un segnaposto perfetto basterà ricavare qualche pallina dall'albero di Natale e scrivere su un biglietto il nome dell'invitato. In questo modo l'atmosfera sarà perfetta.

