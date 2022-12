Meteo Campania: cosa fare oggi a Caserta e Benevento

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e Benevento e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli il clima è Piovoso. La descrizione del tempo include una leggera pioggia. L'umidità relativa dell'aria è al 68%. La temperatura media è di 16,29 gradi Celsius, con una temperatura minima di 13,17 e una massima di 16,44 gradi Celsius. Il vento soffierà a 2.76 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 21%. In base a questo meteo a Napoli, oggi prevediamo un clima piovoso con leggeri acquazzoni. L'umidità relativa dell'aria sarà del 68%, la temperatura media è di 16,29 gradi Celsius, mentre la temperatura minima sarà di 13,17 e quella massima 16,44 gradi Celsius. Il vento soffierà a 2.76 km/h e il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una percentuale di nuvole del 21%. Pertanto si consiglia di vestirsi in modo adeguato ed evitare attività all'aperto se non necessario.

Avellino

Nella città di Avellino il clima è nuvoloso con nubi sparse. L'umidità media è del 67%, e la temperatura media si aggira intorno ai 14.07°C, con un minimo previsto di 9.96°C ed un massimo fino ai 14.5°C. La velocità del vento è debole, emettendo un getto d'aria a 2 Km/h mentre la percentuale di nuvolosità è data da 32%. Oggi a Avellino il clima è nuvoloso con nubi sparse. Le temperature medie si aggirano intorno ai 14.07°C, con un minimo di 9.96°C ed un massimo fino ai 14.5°C. La velocità del vento è debole, emettendo getti d'aria nell'ordine dei 2 Km/h e l'umidità media al momento è pari al 67%. La percentuale di nuvolosità si attesta inoltre intorno al 32%. Con queste condizioni meteo oggi potrebbe essere bello fare un giro fuori porta, magari visitando qualche monumento storico locale o perché no una tranquilla passeggiata all'aria aperta!

Caserta

A Caserta, stasera prevediamo un clima di pioggia leggera con un'umidità del 72%, una temperatura media di 15.31°C, una temperatura minima di 12.39°C e una temperatura massima di 15.89°C, insieme a un vento che soffierà a 2.22km/h ed un 67% di nuvolosità presente nel cielo. A Caserta stasera si prevede un clima di pioggia leggera con un'alta umidità, la temperatura media sarà di 15.31°C, con temperature minima e massima rispettivamente di 12.39°C e 15.89°C. Il vento sofferà a 2.22km/h ed il cielo presenterà il 67% di nuvolosità.

Salerno

Il tempo a Salerno è parzialmente nuvoloso. L'umidità è al 70%, con una temperatura media di 12,27°C e con minimi di 6,58°C e massimi di 12,41°C. La velocità del vento è bassa, solamente 2.03Km/h e il cielo ha una percentuale di nuvolosità del 15%. Con questo meteo possiamo approfittare di una giornata che permetterà di fare alcune attività, tuttavia dovremmo evitare la spiaggia e grandi sforzi fisici. Si potrebbero intraprendere delle passeggiate con gli amici o anche da soli, esplorando i vari luoghi e godendo della tranquillità. Visitate qualche museo o monumento religioso. Potreste praticare del birdwatching, come ad esempio seguire il volo degli uccellini oppure la ricerca di nuove specie in base alla stagione. Assaggiate la cucina locale nei ristoranti o seduti a un tavolino su una piazza centrale del vostro paese ed infine dedicatevi sempre al relax: si può leggere un buon

Benevento

A Benevento oggi il clima è nuvoloso con nubi coprenti. L'umidità è al 72%. La temperatura media è di 13.95C, con minimo di 9.39C e massimo di 13.95C. La velocità del vento è di 2.77km/h ed il quadro generale presenta una percentuale di nuvolosità dell'85%. Oggi a Benevento potrai goderti la giornata nuvolosa con temperature miti e un'umidità moderata. La temperatura media di oggi si aggira intorno a 13.95°C, il minimo è di 9.39°C e il massimo non va oltre i 13.95°C. Il vento soffia gentile con una velocità che non supera i 2.77km/h ed il cielo è coperto al 85%.

Paeestum

Oggi a Paestum c'è un'atmosfera nuvolosa con nuvole sparse. L'umidità è al 67%, la temperatura media è 16,65°C, la temperatura minima 11.42°C e la massima 16.68°C. La velocità del vento è di 1,94km/h e il livello di copertura nuvolosa è 37%. Oggi a Paestum sembra che l'atmosfera sia nuvolosa con nuvole sparse. L'umidità è al 67%, la temperatura media è di 16,65°C, mentre la temperatura minima raggiunge i 11,42°C ed il massimo 16,68°C. La velocità del vento è di 1,94km/h e il livello di copertura nuvolosa si attesta intorno al 37%. Oggi quindi puoi godere della giornata per fare una passeggiata nel parco o magari un'escursione in bicicletta. Se preferisci stare all'aperto potresti fare un pic nic nell'area verde vicino a te oppure organizzare un picnic sulla sponda del fiume!