Quanto costa mangiare nel ristorante romano preferito di Michelle Huziker? Pocchissimo!

Sapete che nella capitale, vicino la Fontana Di Trevi, c'è un ristorante super economico che è il preferito di Michelle Hunziker?

Michelle Hunziker è molto amata dagli italiani e seguitissima non solo in tv ma anche sui social. Nonostante rimarchi spesso le sue origini svizzere Michelle non ha mai negato di avere un debole anche per l'Italia. Del resto come tantissime persone che vengono in visita nel nostro meraviglioso paese, ammettono rimanere a bocca aperta non solo per le bellezze artistiche ma anche e soprattutto per il buon cibo e l'accoglienza. Noi italiani siamo molto puntigliosi sulla cucina: amiamo la tradizione ma ci piace sperimentare anche quel pizzico di innovazione come cotture e abbinamenti.

Michelle Hunziker, che a Milano frequenterà sicuramente locali esclusivi, ha postato nelle sue sue storie alcuni piatti di un locale amato da tantissimi vip: sembra che lo frequentino anche due colleghe della Hunziker, Paola Barale e Ilary Blasi. Questo locale oltre alla grandissima scelta e la qualità ha dei prezzi super economici!

A Roma c'è un locale che ha conquistato il palato di Michelle Hunziker. Ecco dove trovarlo e le proposte gastronomiche

Michelle pubblica nelle sue storie un antipasto di un locale romano: Spaghetteria L’Archetto.

Una foto che a primo impatto non attira tantissimo in quanto mostra un tipico antipasto italiano e non uno dei tanti piatti stellati che di solito vediamo sulla pagina di Michelle. Eppure noi non abbiamo badato all'apparenza e abbiamo cliccato sopra il tag e abbiamo scoperto che in questo locale i prezzi sono veramente molto economici e che è amato da tantissimi vip. Diamo quindi per scontato che la qualità sia ottima ma ciò che ci spiazza è anche la scelta.

Scavando sulle pagine in cui è possibile prenotare e sbirciare il menù, oltre ai tipici antipasti italiani è presente una sezioni di crostini, tantissime pizze e ovviamente, gli spaghetti! Questi sono conditi con tantissimi sughi, da quelli più tipici della tradizione italiana e romana ad alcuni abbinamenti veramente particolari chiamati ironicamente dal locale 'i sopravvissuti' in quanto rientrano nei gusti dei puntigliosi italiani. Vi consigliamo di sbirciare la pagina che Michelle ha taggato e lasciatevi conquistare dalle diverse proposte. I prezzi di antipasti, crostoni, pizze e primi si aggirano intorno ai 10 euro mentre i secondi si tocca una cifra massima di 20 euro. Un locale che, trovandosi poi anche nei pressi di una meraviglia, la Fontana di Trevi, vale la pena provare!

LEGGI ANCHE:Michelle Hunziker, la cena con Tomaso Trusardi si rivela più stramba del previsto: beccati anche loro