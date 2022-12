Meteo del giorno: farà caldo a Avellino e Salerno?

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Avellino e Salerno e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli oggi c'è una bella giornata di sole con il cielo sereno. L'umidità è del 75%, e le temperature medie sono di 16,33°C, con i minimi che scendono a 13,15°C e i massimi fino a 16,53°C. Inoltre si registra un vento leggero che soffia a circa 1,78Km/l'ora e una percentuale di nuvolosità molto bassa (2%). In questa bellissima giornata di sole, a Napoli si può fare un bel picnic all'aperto, rilassarsi al parco e prendere finalmente il sole dopo tanto tempo. Quando c'è luce sufficiente, anche andare in bicicletta o a cavallo può essere divertente. Se sei un amante della natura puoi visitare le grotte o goderti le viste panoramiche intorno mentre fai del birdwatching. E ovviamente, assicurati di vestirti adeguatamente per proteggerti dalle temperature piuttosto basse durante la sera e la notte.

Avellino

A Avellino oggi il clima è chiaro, il cielo è senza nubi. L'umidità è al 72%. La temperatura media è di 15.07°C con massima di 15.74°C e minima di 10.26°C. Il vento soffia a 1.05 Km/h ed ha una percentuale di nuvolosità dello 0%. Oggi ad Avellino il meteo è una bella giornata di sole con cielo azzurro senza nubi. L'umidità è al 72%. La temperatura media è di 15.07°C, con una massima di 15.74°C e una minima 10.26°C ed il vento soffia leggermente a 1.05 Km/h. Con queste condizioni climatiche puoi fare attivita all'aria aperta come fare picnic, andare in bicicletta o prendere un po' di sole al parco o sulla spiaggia.

Caserta

Il tempo a Caserta è sereno. Il cielo è limpido con una percentuale di nuvolosità pari a 0%. La temperatura media è di 16.42°C, con la minima di 12.13°C e la massima di 17.06°C. L'umidità presente nell'aria raggiunge il 73% ed il vento soffia dolcemente dietro alle tue spalle ad una velocità di 1.19km/h. In base a questo meteo, oggi a Caserta puoi godere di una bella giornata di sole, con temperatura piacevole e un vento leggero. Puoi approfittarne per passare del tempo all'aperto; magari puoi fare un picnic in un parco, fare lunghe passeggiate nella natura o partecipare ad attività sportive.

Salerno

Oggi la città di Salerno presenta un clima chiaro. Il cielo è libero da nuvole. L'umidità è pari al 80%. La temperatura media è di 12,62 °C mentre la temperatura minima si aggira intorno a 8,34 °C e quella massima tocca i 14,18 °C . La velocità del vento è appena percepibile con 1.79 Km/h ed infine il tasso di nuvolosità è del 2%. In base al meteo oggi la città di Salerno presenta un clima chiaro con un cielo del tutto libero da nuvole. L'umidità è pari al 80%, la temperatura media è di 12,62 °C mentre il vento ha una velocità appena percepibile (1.79 Km/h). Data queste condizioni, può essere una bella giornata per fare una passeggiata rilassante in città, andare a visitare luoghi d'interesse e musei oppure praticare attività all'aperto in un parco. All'interno della zona messa a disposizione da alcune strutture private potrebbe anche essere fatta qualche attività sportiva se così desiderato.

Benevento

A Benevento oggi c’è un clima di pochi nuvolosi. L'umidità è del 77%, la temperatura media è di 14.86°C, la temperatura minima 10.04°C e la massima 15.87°C ed il vento soffia a 1.6km/h con una percentuale di nuvolosità del 12%. In base a questo meteo a Benevento, oggi si può fare di tutto. È una giornata con un clima sereno e poco nuvoloso, aria frizzante ed umida al 77%, e temperature che vanno da 10°C come minimo fino ad un massimo di 15°C. Anche il vento soffia a bassa velocità, quindi la giornata è perfetta per organizzare un'uscita in compagnia o passarla all'aperto facendo attività sportive o semplicemente godendosi la natura.

Paeestum

Oggi a Paestum il clima è sereno, con un cielo limpido. L'umidità è al 78%, la temperatura media si aggira intorno ai 15.98°C, con una temperatura minima di 12.07°C e una temperatura massima di 17.27°C. La velocità del vento è bassa, circa 1.92 km/h, e c'è davvero poca nuvolosità intorno al 1%. In base a questo meteo, oggi a Paestum ci saranno belle condizioni climatiche. La temperatura media sarà di circa 15.98°C, con una temperatura bassa di 12.07°C ed un'altra temperatura massima di 17.27°C. L'umidità è al 78%, e il vento soffia a circa 1.92 km/h con praticamente nessuna nuvola in vista (1%). Si potrà godere dello splendido sole e fare qualsiasi tipo di attività all'aria aperta come divertirsi al mare, visitare i monumenti antichi, praticare sport acquatici come la vela o sci d'acqua o semplicemente passeggiare in riva al mare godendosi la solevisione delle acque cristalline del Mar Tirreno!