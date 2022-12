Charlene di Monaco riceverà due regali dal suo Principe Alberto: "Farò proprio così"

Charlene di Monaco quest'anno riceverà un doppio regalo dal suo Alberto. Ecco cosa ha rivelato il Principe di Monaco.

Ormai tutte le voci di un presunto tradimento e soprattutto di una crisi tra i due sono state messe a tacere una volta e per sempre. La scorsa estate la principessa era stata identificata da tutti come la 'principessa triste' in quanto un sorriso sul suo volto stentava ad apparire. La donna ha poi confessato di aver avuto dei gravi problemi di salute che, proprio un anno fa, l'hanno costretta a ricoverarsi in una clinica in Svizzera e passare il Natale lontano dalla sua famiglia e dai suoi gemellini. La donna è poi tornata a casa ma nuovamente 'allontanata' dalla famiglia. Proprio quando sembrava che tutto stesse ritornando al proprio posto da palazzo arriva la comunicazione della sua positività al covid che l'ha costretta ad un nuovo isolamento.

Tutti hanno immaginato, prima di avere notizie certe da palazzo, che il matrimonio con il Principe stesse vacillando e c'è persino chi ha ipotizzato un presunto tradimento. Oggi i due sono più felici che mai e insieme si tengono sempre per mano agli eventi in cui spesso sono presenti anche i piccoli di casa.

Quest'anno doppio regalo per Charlene di Monaco: tutta 'colpa' di un giornalista

La famiglia ha partecipato a tantissimi eventi ma forse il più importante è quello in cui hanno annunciato a tutti che presto la famiglia si sarebbe allargata con l'arrivo di una nuova bambina. Successivamente il Principe ha preso parte a tantissimi eventi che l'hanno portato anche per lunghi periodi fuori da Monaco. Rientrato, viene intervistato da un giornalista di People che chiede come trascorrerà le feste. Confessa che hanno scelto due località diverse per le feste di Natale e Capodanno e ora, con l'acqua alla gola, è rientrato con un unico obbiettivo: fare i regali.

Il Principe ha spiegato che i bambini riceveranno dei giocattoli. Non sa bene cosa di preciso in quanto alla loro età cambiano velocemente interessi. Fino a poco tempo fa il piccolo Jacques era fissato con Super Mario, personaggio che sembra già non essere più tra i suoi preferiti. Non manca poi la domanda sulla Principessa e dichiara che la stessa ha espresso già un desiderio quindi sa già cosa scarterà sotto l'albero. Ecco allora che il giornalista propone: "Potrebbe pensare di fare un secondo regalo a sorpresa". Richiesta che viene ben accolta da Alberto che ha intenzione di stupire sua moglie.

