Meteo del giorno: farà caldo a Napoli e Caserta?

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Che tempo farà oggi a Napoli e Caserta e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Oggi il clima a Napoli è piovoso. La pioggia è lieve. L'umidità è al 70%. La temperatura media è di 14,46°C, la minima di 12,37°C e la massima di 14,92°C. La velocità del vento è di 4,16 km/h e la nuvolosità al 99%. Perciò oggi, considerando queste condizioni meteo avverse, potresti scegliere delle attività in casa come leggere un buon libro o guardare un bel film a tema fantasy!

Avellino

A Avellino oggi il clima è Nuvoloso, con overcast clouds, e temperature medie di 10.32°C, minima di 9.45°C e massima di 11.34°C. L'umidità è elevata al 88%, mentre la velocità del vento è scarsa appena 1.22km/h e la percentuale di nuvolosità elevata a 98%. Quindi oggi sarebbe una buona giornata per rimanere all'interno in un luogo caldo ed eventualmente guardare un bel film o leggere un libro interessante! Magari anche cucinare qualcosa di buono per trascorrere piacevolmente la mattinata o il pomeriggio.

Caserta

A Caserta c'è un clima di nuvoloso con le nubi. L'umidità è del 76%. La temperatura media è di 13,27° C, la temperatura minima di 11.02 e la massima di 14.04. La velocità del vento è 1,37 km/h ed il grado di nuvolosità è pari al 95%. Con queste condizioni, oggi potresti scegliere di fare della lettura all'aperto nel tuo giardino oppure visitare un museo; oppure ancora se hai voglia puoi fare una lunga passeggiate per le strade del centro storico.

Salerno

Il clima a Salerno è di nuvoloso con nubi coprenti. L'umidità è al 88%. La temperatura media è di 7,8°C con un minimo di 5,96°C e un massimo di 8,34°C. La velocità del vento è 1,16 km/h e la percentuale di nuvolosità è 93%. In base a questo meteo, oggi puoi fare qualcosa di adatto all'affascinante clima Autunnale. Qualche esempio potrebbe essere una tranquilla passeggiata nella natura per ammirare le tonalità del periodo autunnale oppure prendere parte ad attività sportive all'aperto come una corsetta o camminata nell'aria frizzante. Anche se con il tempo nuvoloso quasi coprente è necessario indossare abbigliamento pesante è lontano dall'essere questo impeditivo per divertirsi in sicurezza mentre godiamo ancora della giornata.

Benevento

A Benevento il clima è di nubi sparse. Nuvolosità al 100%, le temperature medie sono di 10,59 gradi Celsius con un minimo di 8,24 e massimo 12,84 gradi Celsius. L'umidità è alta all'84%, mentre la velocità del vento è bassa a solamente 2,11km/h. Considerando questo meteo a Benevento, oggi potresti fare delle passeggiate all'aria aperta, oppure andare in bicicletta. Sarebbe una buona idea anche visitare i luoghi storici della città nonostante le nuvole sparse. L'alta umidità e la bassa velocità del vento dovrebbero garantire un gradevole clima per passare qualche ora al mondo con gli amici o la famiglia.

Paeestum

Il clima a Paestum è nuvoloso con nubi persistenti. L'umidità è all'80%. La temperatura media è di 12,44°C ,con un minimo di 10,54°C e un massimo di 13,64°C. La velocità del vento è di 1,56 km/h e la percentuale di nuvolosità si attesta al 99%. In base alle condizioni meteorologiche a Paestum, oggi potresti divertirti al chiuso. Ad esempio, puoi organizzare una serata di film con amici, giocare a giochi da tavolo insieme o leggere un bel libro. Aggiungete l'elemento umidità e godetevi del té caldo per rimanere riscaldati!