Valentina Ferragni, il suo albero di Natale fa la differenza: niente puntali questa volta!

La sorella di Chiara Ferragni ha mostrato al popolo social il suo albero di Natale: ecco perché addobbare così anche la nostra casa.

Valentina Ferragni è una delle influencer più seguite dei social network e con i suoi gioielli ha conquistato davvero tutti. Oggi l'imprenditrice si mostra felice sui social in attesa del Natale che è alle porte e ha deciso di mostrare il suo albero. Proprio l'abete decorato con palline e luci colorate incarna alla perfezione la tradizione natalizia che in Italia si completa con il famosissimo presepe. L'albero è ormai un grande classico e ognuno sceglie di decorarlo come preferisce, la Ferragni propone una versione leggermente rivisitata che però garantisce un effetto finale pazzesco.

Molto spesso l'albero di Natale viene decorato a tema soprattutto in base ai colori. I più classici sono il rosso o il dorato ma negli ultimi anni anche il bianco e il blu sono diventati dei veri e propri assi nella manica per gli amanti del Natale. L'effetto sorpresa però è dedicato al puntale dell'albero, ne troviamo di varie misure e forma ma scopriamo qual è la soluzione di Valentina che quest'anno ha deciso di rivoluzionare il suo albero di Natale.

Niente puntale sull'albero di Natale: le decorazioni di Valentina Ferragni

L'influencer e creatrice di gioielli ormai diventati famosissimi in Italia ha pubblicato alcuni scatti insieme al suo albero di Natale. Valentina indossa un abito in perfetto spirito natalizio ma a colpire sono le decorazioni del suo abete. Quest'anno la Ferragni ha deciso di puntare sulla luminosità grazie alle lucine gialle presenti sull'albero di Natale.

A differenza delle classiche decorazioni l'albero di Valentina è tempestato di luci e garantisce un vero effetto sorpresa quando si spengono le luci della stanza. L'albero illumina qualsiasi ambiente e in cima non ha il puntale. L'imprenditrice ha infatti deciso di puntare solo sulle luci anche per la cima rinunciando al classico fiocco o puntale di plastica colorata. In questo modo l'effetto minimal sarà garantito e il nostro abete sarà perfettamente intonato allo stile moderno della nostra casa. Ovviamente non mancano palline e fiocchi molto eleganti e soprattutto di un solo colore. Sembra proprio che la Ferragni abbia trovato la strategia giusta per rendere chic anche il Natale.

