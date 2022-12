Meteo a Natale, è un disastro climatico: cosa accadrà dalla Vigilia a Santo Stefano

Brutte notizie sul fronte dei cambiamenti climatici: come cambierà il meteo dal 24 dicembre, arriverà direttamente dall'Africa.

Il freddo inverno sembrava ufficialmente arrivato ma a quanto pare le sorprese riguardo i cambiamenti climatici non finiscono mai. A partire dal 24 dicembre infatti in Italia ci sarà un ulteriore cambiamento che non solo destabilizzerà le giornate di Natale ma farà luce sul disastro climatico in corso che ogni anno peggiora sempre di più. Direttamente dall'Africa si abbatterà sul nostro stivale un anticiclone africano pronto a mettere scompiglio sulle temperature della nostra città.

Attenzione però perché i cambiamenti non saranno gli stessi in tutta Italia e ci saranno zone più o meno colpite. A partire dal 24 dicembre si abbatterà sulla nostra penisola l'anticiclone africano che riporterà l'estate in Italia in un mese decisamente insolito. Le conseguenze climatiche saranno disastrose ma scopriamo come sarà la situazione nelle diverse zone del paese e quanto durerà.

Anticiclone Africano in Italia: tornerà l'estate a Natale

Il fenomeno climatico anomalo farà alzare notevolmente le temperature in Italia, esattamente come avviene in estate ma ovviamente con gradi più bassi. Nelle regioni centro-meridionali si toccheranno i 20° se non di più e dunque l'alzamento delle temperature sarà notevole. Al nord invece i gradi saranno leggermente più bassi ma comunque si assisterà a un cambiamento evidente. Solo le zone con nebbia riusciranno a mantenere le temperature invernali standard.

Si tratta di una vera e propria anomalia considerando l'entrata dell'inverno che preoccupa gli esperti e fa suonare l'ennesimo campanello d'allarme sulla situazione climatica esistente. La notizia è che subito dopo Santo Stefano dovrebbe invece arrivare un'ondata di freddo direttamente dalla Russia, questo cambiamento tempestivo rende ancora più preoccupante il fenomeno africano che partirà a Natale.

Cosa dobbiamo aspettarci dal mese di gennaio? Le prime previsioni indicano la possibilità del ritorno dell'inverno che vedrà di nuovo protagonista il freddo. Intanto le belle giornate di questi giorni non devono ingannarci, la situazione climatica è infatti più complicata di quanto si pensi.

