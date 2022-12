Margherita Mazzucco come Gaia Girace pronta ad un nuovo debutto: perfetta anche in questi panni

Margherita Mazzucco ha debuttato nei panni di Elena Greco ma ora la sua carriera è decollata: ecco dove la vedremo presto.

Era solo una ragazzina quando ha sostenuto i casting per L'Amica Geniale, la trasposizione Rai della saga di Elena Ferrante. Protagoniste dei libri dell'autrice sono due ragazze napoletane che sin da piccoline si uniscono e diventano amiche per la pelle. Dopo alcune puntate in cui i ruoli sono stati rivestiti da Ludovica Nasti ed Elisa del Genio, per tutte e tre le stagioni Lila e Lenù erano Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Durante uno speciale abbiamo visto che il set ha particolarmente unito le due attrici anche se non sono mancate alcune incomprensioni.

Dopo l'ultimo episodio della terza stagione abbiamo già avuto la conferma che nell'ultima serie vedremo attrici mature a interpretare i personaggi della Ferrante. Gaia e Margherita abbandonano il set del rione e dopo quest'esperienza non sono di certo rimaste con le mani in mano: sia Gaia che Margherita hanno capito che questo è il loro lavoro e adesso hanno fame di successo.

Margherita Mazzucco come Gaia Girace: ecco dove la vedremo presto

Gaia è molto attiva sui social: sappiamo che è diventata anche volto di alcune campagne fashion. Dopo L'Amica Geniale ha deciso di studiare recitazione all'estero e ha debuttato in Francia nei panni di Caterina De Medici e già ha ottenuto il ruolo di una miniserie su Disney Plus che racconta il punto di vista delle donne che hanno deciso di sfidare il sistema 'ndrangheta. Anche Margherita ha continuato a studiare recitazione ed ha ottenuto un nuovo ruolo.

L'attrice dagli occhi color ghiaccio interpreterà Chiara nel film di Susanna Nicchiarelli. Ambientato ad Assisi nell'anno 1211, Margherita in questo ruolo interpreterà una ragazza di 18 anni che decide di scappare di casa per ricongiungersi con il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambierà per sempre: non dovrà solo lottare contro le decisioni dei suoi familiari ma arriverà a scontrarsi anche con grandissime autorità.

La storia è quella della Santa e il film presentato al Festival di Venezia mostra tutta la bravura di Margherita che oltre a interpretare la giovane Chiara ha deciso di lasciare un pezzo di sé nella sua interpretazione.

LEGGI ANCHE:Gaia Girace e Margherita Mazzucco, fan in delirio: lo faranno prima de L'Amica Geniale