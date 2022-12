Katia Follesa confessa:" Ho provato a sposarmi per ben due volte", nuova crisi con Angelo Pisani?

Katia Follesa e il compagno Angelo Pisani dopo 17 anni ancora non riescono a convolare a nozze: la conduttrice spiega il reale motivo

Katia Follesa ha raccontato anche due settimane fa nel salotto si Silvia Toffanin che con Angelo è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il Pisani che attualmente lavora principalmente a teatro, una ventina di anni fa era uno dei comici più amati e seguiti in tv. È stato proprio dal teleschermo che la donna si è innamorata e nonostante la grande cerchia di donne ha fatto di tutto per conquistare colui che oggi è anche il padre di sa figlia Agata. Sarà stato forse il senso dell'umore ad aver fatto sbocciare la passione tra i due.

Katia con il suo siparietto con Valeria Graci in cui imitava le corteggiatrici del programma di Maria De Filippi ha ottenuto un successo clamoroso nel mondo della comicità ed oggi, oltre ad avere un programma tutto suo in cui racconta la quotidianità della sua famiglia è una conduttrice amatissima di Real Time. I suoi commenti sui dolci dei migliori pasticcieri italiani e la sua complicità con il collega Damiano sono la chiave vincente di Cake Star che ancora oggi continua ad andare in onda.

Katia Follesa rompe il silenzio: "Ecco perché non ci siamo ancora sposati"

La coppia ha presentato proprio da Silvia la figlia Agata che oggi ha 13 anni. La bellissima teenager è il frutto di un amore che dura ormai da 17 anni. Angelo e Katia non hanno negato che questi anni sono stati spesso altalenanti. I due hanno spesso avuto discussioni che li hanno portati persino a prendere una scelta fuori dal comune: per far 'resistere' la loro relazione hanno deciso di avere un secondo appartamento che, in caso di tempesta, diventa il rifugio di uno dei due.

Eppure nonostante alcune crisi che gli stessi hanno raccontato Angelo ammette che Katia è e resterà per sempre la sua famiglia. Ma il matrimonio? A rispondere a questa curiosità è proprio la conduttrice di Real Time che spiega che in realtà la proposta di Angelo è arrivata e non una ma ben due volte. Nonostante ciò a causa di alcuni 'incidenti di percorso' così definiti dal papà di Agata i due non sono riusciti a convolare a nozze. Ovviamente la Follesa non si smentisce mai e con il suo solito sarcasmo commenta con la frase iconica dei Promessi Sposi di Manzoni: "Questo matrimonio non s’ha da fare"

