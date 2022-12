Ilary Blasi a tutto gas: la conduttrice come il suo ex Francesco Totti guida delle auto super lussuose!

Ilary Blasi ha iniziato ad amare i motori forse proprio dopo il matrimonio con il calciatore giallorosso. Oggi la sua passione vale milioni di euro!

Ilary Blasi ha sempre voluto far parte del mondo dello spettacolo. I più cattivi credono che sia arrivata alla conduzione di importantissimi programmi Mediaset solo grazie al suo ormai ex matrimonio. Eppure sappiamo benissimo che un suo ex collega, ormai affermato da anni nello show business, ha visto Ilary crescere e conquistarsi queste conduzioni senza alcuna raccomandazione o aiuto da parte del marito. Si tratta di Gerry Scotti che ha dichiarato poco dopo il divorzio di Ilary con Totti che la donna è sempre stata molto attenta a come lui gestiva le conduzioni. Disse che proprio la romana e la sua amica Silvia Toffanin prestavano tantissimo attenzione quando ai tempi erano delle semplici letterine e che se oggi hanno le redini in mano di diversi programmi è tutto meritato.

Ovviamente non possiamo negare che anche il matrimonio con l'ottavo re di Roma abbia reso più nota la conduttrice. I due hanno ufficializzato dopo il divorzio anche le nuove fiamme. Se ormai per tutta l'estate non si è fatto altro che parlare di Noemi Bocchi, ora ad attirare l'attenzione è Bastian Muller. Ormai i due ex coniugi sono osservati e seguiti da tantissimi paparazzi che non hanno potuto far a meno di notare che Ilary, proprio come Francesco, ha una passione per i motori.

Ilary Blasi appassionata di motori: ecco le macchine lussuosissime che sostano nel suo garage

Con un lavoro ormai consolidato nella rete nazionale Mediaset, un ex marito facoltoso, non possiamo negare che la Blasi in questi anni abbia deciso di levarsi sicuramente qualche 'sfizio'. Quest'estate era diventata virale la notizia di un presunto rapimento della costosissima collezione di Rolex del marito: tema che pare sia stato affrontato anche in tribunale a settembre quando i due si sono rivisti dopo un'intera stagione in tribunale. Eppure tra orologi e borse nel garage dei due coniugi ci sono auto che hanno veramente un prezzo da capogiro. Sembra che se Francesco in questo periodo abbia prediletto lo scooter per muoversi più comodamente nella capitale Ilary non ha rinunciato alla potenza dei motori. Sono queste le macchine in cui è stata spesso avvistata.

Ferrari, Lamborghini e Mercedes sono i motori che la donna predilige anche se non mancano alcuni Suv con tanto di autista per passare 'inosservata'.

