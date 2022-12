Che fine ha fatto la figlia di Antonella Mosetti ed Alex Nuccetelli? Dall'ultima apparizione in tv, Asia è completamente cambiata

Asia Nuccetelli scomparsa dal teleschermo: ecco che fine ha fatto. Per alcuni è veramente irriconoscibile!

La prima volta che abbiamo conosciuto la figlia della showgirl Antonella Mosetti e il suo ormai ex compagno Alex, è stato quando proprio insieme alla mamma ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. È proprio nella prima edizione del programma tanto amato dagli Italiani che Asia si è presentata appena maggiorenne presentandosi a tutti e mostrando il suo bellissimo rapporto con la madre. Eppure i più esperti ricorderanno sicuramente alcune scene rimaste ancora iconiche della sua partecipazione al reality. Asia non ha mai negato di provare attrazione per il bel dj ed ex tronista Andre Damante ma ai tempi lui era fidanzato con la 'potentissima' Giulia De Lellis.

Fu proprio Ilary ad invitare Giulia nella casa e durante un freez coccolò il suo fidanzato. Ilary ovviamente chiese un commento su Asia e Giulia non se lo fece ripetere due volte: "Non ho niente da dire, basta quello che pensa e vede tutt'Italia, se solo potresti restituirgli la maglietta ed andare a giocare un po' più in là". Nonostante la rottura di Damante e Giulia, ancora oggi il video del confronto con le Mosetti è ancora un meme viralissimo soprattutto quando, una volta fatte fuori dal televoto l'attuale conduttore, ai tempi opinionista Alfonso disse a Giulia: "Ti rendi conto di aver fatto fuori le Mosetti?"

Che fine ha fatto Asia Nuccetelli? La figlia di Antonella si dissocia dal mondo dello spettacolo

Dopo la partecipazione al Gf Antonella è ritornata ad essere spesso ospite in diversi salotti televisivi mentre Asia ha deciso di dedicarsi solo al mondo dei social. Invitata da Barbara D'Urso quando venne accusata di aver stravolto completamente i suoi connotati con punturine alle labbra e interventi estetici, Asia dopo l'ennesima apparizione in tv dove venne aspramente criticata per le sue scelte ha deciso di abbandonare per sempre il mondo che ha reso celebre la mamma.

In un box che ha aperto su Instagram le hanno chiesto come mai avesse deciso di abbandonare la tv che appena maggiorenne l'ha resa tanto nota. Asia ammette di amare le dinamiche che definisce 'trash' ma che proprio non riesce a gestirle se lei è la protagonista. Inoltre dichiara che ama essere libera da ogni impegni: non vuole sentirsi obbligata ad essere ripresa anche durante le sue giornate no e che questo mondo, dopo averlo provato, non fa per lei.

