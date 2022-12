Meteo campania: oggi occhio a Caserta e Avellino!

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Che tempo farà oggi a Caserta e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

A Napoli oggi prevale un clima di moderata pioggia con umidità del 94%. La temperatura media è di 15.51°C, la minima di 12.46°C e la massima di 17.26°C. La velocità del vento è 7.23km/h ed il cielo è completamente nuvoloso. In base a questo meteo, oggi a Napoli ci sono condizioni di moderata pioggia con temperature medie intorno a 15.51°C. L'umidità è del 94%. La temperatura minima si attesta su 12.46°C mentre la massima non supera i 17,26°C. La velocità del vento è di 7.23km/h e il cielo si presenta completamente nuvoloso. In questo clima potete pensare ad attività all'interno o al coperto come visitare un museo o un centro commerciale, oppure organizzare un incontro tra amici in casa per divertirsi giocando con carte e giochi da tavolo..

Avellino

A Avellino il tempo è piovoso, con pioggia moderata. L'umidità nell'aria è del 96%, la temperatura media è di 11.84°C, con una minima di 10.95°C e una massima di 13.79°C. La velocità del vento è inferiore a 3km/h e c'è un 100% di copertura nuvolosa. In base a questo meteo, oggi puoi fare le seguenti attività: nelle ore più calde è possibile orchestrare una bella passeggiata mantenendo un abbigliamento comodo e impermeabile; concedersi qualche ora di relax al chiuso, ascoltando musica o leggendo un buon libro. Inoltre sarà possibile visitare musei o luoghi culturalmente interessanti dove rifugiarsi per trascorrere del tempo in compagnia e scoprire nuove risorse.

Caserta

Oggi a Caserta è previsto pioggia moderata. L'umidità registrata è del 95%, mentre la temperatura media sarà di 12,55°, con una minima di 11,11° e una massima di 15,01°. La velocità del vento sarà in media 2.05 km/h e il cielo sarà completamente coperto da nuvole. Oggi a Caserta non è il massimo per fare attività all'aperto, dato che è previsto un moderato peggioramento della pioggia e umidità alta. La temperatura media è di 12,55°C, con un minimo di 11,11°C e un massimo di 15,01°C. Il vento soffierà a velocità costante pari a 2.05 km/h ed inoltre il cielo sarà completamente coperto da nubi. Per queste condizioni meteorologiche sarebbe meglio svolgere delle attività al chiuso; guardare un bel film in compagnia o dedicarsi ad hoc pulsazioni creative come leggere un libro o dipingere.

Salerno

A Salerno oggi si prevede un clima di pioggia moderata. L'umidità è elevata al 98%, con una temperatura media di 10,71°C, minimo di 9,10°C e massimo di 12,68°C. La velocità del vento sarà leggera a 3,73km/h ed il coperto sarà completo al 100%. A Salerno oggi la pioggia moderata e l'umidità elevata non rendono particolarmente facile uscire di casa. Un buon modo per trascorrere la giornata potrebbe essere dedicarsi a dei piccoli lavoretti domestici, godere di una lettura in famiglia, guardare un film avvolti da una copertina calda, oppure fare delle coccole a qualche amico peloso anziché andare all'aperto.

Benevento

Il clima a Benevento è piovoso con una pioggia di moderata intensità. L'umidità è al 98%, la temperatura media è 10,97°C, la temperatura minima 9,34°C e la temperatura massima 13,15°C. La velocità del vento generalmente è 1.89 km/h ed il cielo è completamente coperto da nuvole. Dal meteo di oggi, si può concludere che le condizioni climatiche a Benevento sono un po' sfavorevoli. Consiglierei attività interne come giochi da tavolo con amici e familiari nel comfort della vostra abitazione oppure guardare film e serie tv. Un altro modo può essere quello di godersi una bevanda calda seduti davanti al camino guardando fuori dalla finestra la pioggia che cade.

Paeestum

A Paestum il clima è piovoso con pioggia moderata. L'umidità è del 97%. La temperatura media è di 14,97°C, con una minima di 13.05°C e una massima di 17.26°C. La velocità del vento è di 7,34 km/h e la percentuale di nuvolosità è al 100%. Oggi a Paestum il tempo è abbastanza piovoso con pioggia moderata. L'umidità è molto alta, arrivando al 97%. Le temperature massime e minime sono rispettivamente di 17.26°C e 13.05°C mentre la temperatura media è di 14.97°C. La velocità del vento è anche abbastanza bassa, a 7,34 km/h, con una copertura nuvolosa totale delle nubi in cielo (100%). Date le preannunciate condizioni meteo avverse per la giornata, potreste limitarvi ad alcune attività all'interno di casa come leggere un bel libro o guardare un film insieme ai vostri cari.