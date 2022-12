Giulia De Lellis manda una frecciatina ad Andrea Damante ed Elisa Visari: i fan notano il dettaglio inequivocabile

Giulia De Lellis manda una frecciatina al suo ex storico e alla sua nuova fidanzata Elisa Visari.

Giulia De Lellis deve la sua popolarità a Uomini e Donne. È stata la voglia di innamorarsi a renderla famosissima: scesa per conquistare il cuore di Andrea Damante è senza ombra di dubbio una delle corteggiatrici che ha riscosso più successo. Vera, schietta e sincera è nato già agli inizi del programma un vero e proprio fan club di persone che assiduamente non solo la seguivano ma che la supportavano in tutti i suoi progetti lavorativi. La De Lellis le chiamava 'le sue bimbe' che ancora oggi si fanno sentire sul web. Ogni volta che Giulia sponsorizza o consiglia un prodotto o un vestito in men che non si dica va subito sold out. La potenza mediatica della romana è impressionante. Alcune aspirano proprio a diventare come lei anche se la vita di Giulia non è tutta rose e fiori.

Innamorata persa del suo fidanzato Andrea Damante ha scoperto un tradimento. Da questo tragico evento è nato un libro che ha confessato a Verissimo da Silvia Toffanin, in alcuni periodi della sua vita ha avuto difficoltà a leggere. Giulia è innamorata dell'amore e aspettava con ansia il principe azzurro che poi è arrivato improvvisamente.

Giulia De Lellis manda una frecciatina al suo ex Damante e alla fidanzata Elisa Visari

Nel cuore di Giulia c'è ormai solo Carlo, amico del suo ex. Andrea si dichiarò profondamente tradito dall'interesse che Giulia, in un momento in cui si stavano rifrequentando ha dimostrato nei confronti di colui che aveva definito come suo migliore amico. La relazione con il rampollo Beretta procede a gonfie vele mentre Andrea sembra anche lui aver trovato la sua anima gemella. Si tratta di Elisa Visari, modella ed influecer con il quale convive. Proprio i due hanno aperto ad MTV Cribs la porta del loro nido d'amore e hanno mostrato ogni curiosità del loro bellissimo appartamento. Tra i vari quadri e oggetti di lusso non è passato inosservato l'albero di natale che la coppia confessa di tenere tutto l'anno.

Giulia oggi nelle sue storie ha mostrato il suo di albero che si è fatta addobbare da degli esperti in decorazioni. Nella sua storia ammette che adora svegliarsi con quest'atmosfera e che le piacerebbe, essendo fanatica, avere l'albero tutto l'anno.

Velatamente dice che essendo fanatica lo terrebbe tutto l'anno: che sia una velata frecciatina alla scelta del suo ex? Ritiene questa scelta fanatica e patetica?

