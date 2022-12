Charlize Theron stravolge il suo storico look: la star di Hollywood come non l'avevamo mai vista

La 47enne star di Hollywood Charlize Theron sfoggia un nuovo look che lascia a bocca aperta tutti i suoi fan: ecco le foto

A 47 anni Charlize Theron è più bella che mai. L'attrice, protagonista di decine di film dal successo planetario, ha da poco sfoggiato un nuovo look davvero 'azzardato'. Messo da parte l'iconico taglio corto biondissimo che per anni l'ha caratterizzata, Charlize oggi sceglie di regalare al mondo una nuova versione di se, decisamente rivisitata. E, secondo alcuni, del tutto irriconoscibile. Il cambio look riguarda i capelli, che per l'Atomica Bionda hanno a lungo rappresentato sia un tratto tutto suo, per anni imitato da tante altre star arrivate al successo dopo di lei, che, però, anche una sorta di 'limite'. Per il suo aspetto angelico e immacolato, infatti, l'attrice è sempre rimasta ancorata al personaggio della tipica donna bionda americana. Un ruolo che oggi la Theron sceglie di lavarsi via di dosso.

Una piccola grande rivoluzione annunciata al mondo già qualche settimana fa, nel corso di un evento mondano a cui hanno preso parte molti protagonisti dello star system. Parliamo, cioè, della serata organizzata dalla rivista 'Elle'. In quell'occasione Charlize Theron si presentò con un hairstyle completamente nuovo: non solo capelli corti, ma anche (e soprattutto) color corvino. Eccola di seguito qualche giorno dopo, a un evento organizzato da Netflix:

Charlize Theron, l'appello alle colleghe attrici: "Abbattiamo i muri"

In una recente intervista per 'The Hollywood reporter', l'attrice si è messa a nudo e ha comunicato, attraverso le sue parole, proprio questa necessità che sente di cambiare, di sentirsi un'altra. Ma senza nascondersi: "Non ho bisogno di essere un enigma", ha spiegato. ⁠

L'attrice ha poi spiegato perché è legata alla la parte del suo lavoro che ha definito "massacrante", e ha speso alcune parole dirette proprio alle colleghe attrici famose come lei. "Abbattiamo tutti i muri" che tipicamente circondano le star della sua statura. E, ha detto Theron, anche pronunciare parolacce potrebbe essere un modo infallibile per farlo.

L'attrice ha recentemente intrapreso una vera e propria battaglia in difesa del suo Paese d'origine, il Sudafrica, colpito da disastri naturali come frane e alluvioni che hanno distrutto interi villaggi. Di recente una devastante inondazione ha devastato la provincia di KwaZulu-Natal, uccidendo quasi 450 persone e provocando migliaia di sfollati.

Charlize Theron tramite la sua organizzazione umanitaria si è attivata per supportare la popolazione colpita dalla sciagura. Centinaia le famiglie colpite bisognose di cibo, acqua e un riparo.

