Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Caserta e Avellino

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta e Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

Clima a Napoli: Pioggia Leggera. Si prevedono temperature medie di 15.11°C, con una minima 11.61°C e massima di 16.71°C, la velocità del vento è di 5.25km/h ed umidità dell'aria è del 75%. La percentuale di nuvolosità sarà del 18%. In base a questo meteo, oggi a Napoli ci sarà una pioggia leggera accompagnata da temperature medie di 15.11°C, con una minima 11.61°C e massima 16.71°C, una velocità del vento di 5.25km/h ed un'umdity dell'aria del 75%. La percentuale di nuvolosità sarà del 18%. In base a queste condizioni meteo potresti decidere di goderti comunque la giornata fuori grazie al clima leggero, passeggiare in centro o fare qualche attività all'aperto anche se sotto l'ombrello per proteggerti dalla pioggia.

Avellino

A Avellino è nuvoloso. La descrizione dei cieli è parzialmente nuvoloso. L'umidità nell'aria è del 73%. La temperatura media si attesta a 14,07 °C, con una minima di 10,59 °C e una massima di 14,59 °C. La velocità del vento è di circa 2,68 km/h ed il tempo si presenta con la maggior parte delle nubi presenti nel cielo per un totale del 64%. In base a questo meteo, oggi puoi fare delle attività all'aperto come andare a passeggio o fare una piccola escursione in campagna. Puoi anche trascorrere il tempo praticando un hobby all'aperto come la fotografia, dipingere al plein air oppure giocare a golf, bastano solo i vestiti adeguati ed un po' di improvvisazione creativa!

Caserta

A Caserta oggi c'è un clima di pioggia leggera. L'umidità è al 73%, e la temperatura media odierna è di 14,41°C. La temperatura minima registrata è stata di 10,67°C e la massima 16,37°C. La velocità del vento oscilla intorno a 2,43 km/h ed attualmente sono presenti nuvole per il 40%. Dato il meteo di oggi a Caserta, ci sono diverse attività che puoi fare. Potresti visitare un museo o un luogo storico al coperto, leggere un buon libro nel comfort del tuo casa, andare a fare shopping in un centro commerciale e anche prendere parte a delle attività all'aperto come andare in bicicletta lungo le strade tranquille della città. L'importante è ricordarsi sempre di indossare abiti adeguati per proteggersi dalla pioggia leggera.

Salerno

Il tempo a Salerno è nuvoloso. Le nubi sparse sono presenti in atmosfera con una percentuale di nuvolosità del 50%. L'umidità è al 73%, mentre la temperatura media giornaliera si aggira intorno a 12,24°C, la minima 7,23°C e la massima 13,49°C. La velocità del vento è di 2.2 km/h. In base al meteo a Salerno oggi, possiamo trascorrere la giornata in tranquillità. Il cielo è nuvoloso con nubi sparse, un'umidità del 73% e temperature medie intorno a 12,24°C. La velocità del vento è bassa quindi sarà una bella giornata fresca. Perciò un'ottima idea potrebbe essere fare una passeggiata rilassante in compagnia di amici o familiari godendo dell'atmosfera che offre Salerno!

Benevento

Il clima in questo momento a Benevento è nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è del 75%, la temperatura media è di 13.81°C, la temperatura minima di 9.48°C e la massima di 14.93°C. La velocità del vento è di 4.76km/h ed esiste una percentuale di nuvolosità pari al 65%. In base a questo meteo, oggi si possono fare diverse attività. Per esempio una bella passeggiata all'aria aperta avendo cura di coprirsi bene perché la temperatura è abbastanza bassa. Inoltre, dato che c'è molta umidità nell'aria, si può approfittare del tempo libero per godersi le bellezze della natura circostante: parchi, campagne etc. La nuvolosità e il vento offrono l'opportunità di volare con aquiloni o divertirsi con gli sport acquatici come la vela oppure navigare in barca nei fiumi vicini seguendo sempre le norme vigenti in materia Covid-19.

Paeestum

A Paestum c'è un clima piovoso con leggera pioggia. L'umidità è del 75%. La temperatura media è di 16.03°C, con una minima di 11.43°C e una massima di 16.92°C. La velocità del vento è di 2.55 km/h ed il cielo presenta nuvole all' 47% Con questo clima a Paestum potresti organizzare una gita in città per visitare i monumenti e alcuni siti storici. Potresti anche goderti una tazza di caffè caldo presso un bar locale e magari passeggiare nel parco più vicino per ammirare il paesaggio circostante. Se preferisci, puoi anche partecipare a attività come teatro, cinema o spettacoli di danza. Inoltre, se sei avventuroso a sufficienza potresti persino intraprendere un'escursione in bici lungo la strada del mare.