Sapevate che Cristina Parodi e Giorgio Gori hanno una cantante in famiglia? Ecco la bellissima figlia 21enne

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Insieme hanno due figlie, di cui una cantante indie, con un seguito più che buoni. Scopriamo di più sulla vita della 21enne.

Cristina Parodi è una delle giornaliste televisive più famose d'Italia. Molti la conoscono come conduttrice del TG5 ma non tutti sanno che non ha iniziato nel 2005 ma esattamente dieci anni prima. Tuttavia, pochi mesi dopo la fondazione del TG5, decide insieme ai dirigenti Mediaset di creare un'altra realtà, che oggi tutti conoscono benissimo. Stiamo parlando di Verissimo. Nel 1996 la Parodi fu la conduttrice del primo storico episodio del programma oggi affidato a Silvia Toffanin. È rimasta al suo posto fino al 2005, quando è tornata al TG5.

Nel 1995, a 31 anni, ha sposato Giorgio Gori in una piccola città in provincia di Alessandria, territorio del quale è originaria. All'epoca Gori lavorava in Mediaset come direttore di Canale 5 ma ha lasciato l'azienda di Berlusconi per darsi alla politica. Nel 2014 è stato eletto sindaco di Bergamo e quattro anni dopo è stato confermato. I due hanno avuto tre figli dal 1996 al 2001: Benedetta ('96), Alessandro ('97) e Angelica (2001). Quest'ultima è quella più famosa dei tre, essendo una cantante indie. Vediamo qual è il suo aspetto e il suo nome d'arte.

Angelica Gori

Il suo nome all'anagrafe è Angelica Gori ma insieme ad Alessandro forma il duo chiamamifaro. Un username di Instagram, insomma. I due si sono conosciuti al liceo ed hanno ufficialmente formato il gruppo nel 2019. Angelica ha ammesso che è stato suo zio a infonderle la passione per la musica, visto che ogni volta che c'era un pranzo in famiglia, al termine del pasto i due suonavano la chitarra insieme. Nata nel 2001, ha 21 anni e pratica lo yoga, oltre ad essere un'amante dei cactus.

Questa foto risale alla scorsa estate e mette in risalto tutta la bellezza della figlia d'arte. In settimana ha fatto sapere che nel 2022 un milione di persone da 56 paesi diversi hanno ascoltato la sua musica su Spotify per un totale di 6 milioni di riproduzioni dei suoi brani caricati in piattaforma. Non sono disponibili informazioni sulla sua vita privata: non sappiamo se sia fidanzata o single. Ha ammesso di sentirsi una "normale ragazza di venti anni" e a differenza di molti 'colleghi' artisti indie, cerca di trovare sempre il lato bello e positivo della vita, anziché lasciarsi andare alla tristezza.

