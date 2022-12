Ezio Greggio, sapete che lavoro fa suo figlio Giacomo? C'entra il mondo dello spettacolo

Il famoso conduttore di 'Striscia la Notizia' Ezio Greggio ha due splendidi figli, entrambi ormai uomini adulti. Uno dei due, Giacomo, ha seguito le orme paterne: ecco che lavoro fa

Lui ed Enzo Iacchetti hanno fatto di 'Striscia la Notizia' un programma cult della televisione italiana. Stiamo parlando, naturalmente, di Ezio Greggio, popolare volto del piccolo schermo. Amatissimo per la battuta sempre pronta, il suo modo di scherzare e un carattere da vero mattatore, Greggio negli anni ha tenuto sempre ben nascosta la sua vita privata. Se da un lato, infatti, l'essere un personaggio pubblico così noto lo ha esposto a tanti pettegolezzi, dall'altro lo showman ed attore ha provato a tenere al riparo dei paparazzi e delle riviste quella che è la vita intima della sua famiglia.

Quel che sappiamo di Ezio Greggio è che nel corso della sua vita ha intrattenuto diverse relazioni sentimentali, e tutte con donne dalla bellezza straordinaria. L'attuale fidanzata del conduttore di 'Striscia' è Romina Pierdomenico, con la quale fa coppia fissa ormai da 4 anni. Dal 2018 infatti Ezio e Romina sono inseparabili, ed insieme hanno affrontato tante sfide, tra cui la malattia alla pelle di lei.

Ma la storia d'amore più indissolubile della sua vita Ezio ce l'ha con i suoi due adorati figli, Giacomo e Gabriele, entrambi nati dalla ventennale storia con Isabel Bengochea.

Mentre Giacomo, timido ed introverso, lavora nel campo della finanza, Gabriele, invece, ha percorso la stessa strada del padre, e si è buttato nel mondo dello spettacolo.

Qual è il lavoro di Gabriele Greggio?

Gabriele è l'orgoglio di papà Ezio Greggio: ecco che lavoro fa

Gabriele ha intrapreso la carriera di attore, ma non in Italia. Gabriele Greggio prova infatti a scalare la vetta del successo a Londra, nel Regno Unito, dove affascina il pubblico con il suo charme italiano. A differenza di Giacomo, che somiglia più a mamma Isabel, Gabriele è identico a papà Ezio Greggio. In tanti lo hanno notato, e sui suoi canali social è un tripudio di commenti di apprezzamento per la bellezza del giovane, che ricorda tanto quella del papà, qualche anno fa.

Papà Ezio è super fiero di Gabriele, e non manca di farlo sapere al mondo intero. In un recente scatto condiviso sul suo account Instagram, Ezio Greggio ha dedicato al suo 'bambino' una dolcissima didascalia: "Stasera ceno con Gabriele Greggio, il miglior attore che conosco".

