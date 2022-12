Vi ricordate la Velina Elena Barolo? Eccola oggi in costume a 40 anni

Elena Barolo è stata la Velina bionda per tre stagioni di 'Striscia la Notizia', in compagnia di Giorgia Palmas. Dopo la fine dell'esperienza al tg satirico, è rimasta nel mondo dello spettacolo. Vediamo com'è oggi alla soglia dei 40 anni.

Elena Barolo è nata e cresciuta a Torino. Fin da bambina ha studiato danza e, di fatto, il ballo è stato parte integrante della sua carriera. Appena 20enne partecipa alle selezioni di 'Veline' e risulta vincitrice. Dal 2002 al 2004 rimane sul bancone di 'Striscia' in qualità di Velina bionda al fianco di Giorgia Palmas. Dopo l'esperienza al tg satirico di Antonio Ricci, prende parte a un programma Mediaset di enorme successo che non va più in onda: 'Lucignolo'.

Negli anni a venire continua a lavorare assiduamente in televisione, sia in Mediaset che alla Rai. Nel 2011 sorprende tutti con un clamoroso ritorno a 'Striscia la Notizia'. Tuttavia non torna come Velina ma come inviata: realizzerà alcuni servizi rendendosi irriconoscibile e prendendo il nome di 'Velina di Montecristo'. Dopo una breve assenza dalla tv, di recente è tornata in una trasmissione del calibro di 'Che tempo che fa' come ospite speciale, in veste di opinionista.

Elena Barolo oggi

Elena Barolo è legata sentimentalmente a un uomo di nome Alessandro Martorana, sarto e stilista dei vip. Non ha (ancora) un figlio ma ama alla follia un barboncino di nome Whisky. Com'è cambiato il suo aspetto da quando era una Velina? Sicuramente la Barolo non ha più la freschezza dei 20 anni ma rimane una bellissima donna. La scorsa estate, sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in costume che ha conquistato i suoi tanti fan maschi.

Il fisico della Barolo è ancora molto asciutto e lo scatto in questione non appare modificato. L'ex Velina compirà 40 anni tra pochissimi giorni, essendo nata il 14 dicembre del 1982. Su Instagram ha 270mila follower e la spunta blu. Lei fa parte di quelle persone che hanno creato un profilo apposito per il proprio cane. A dimostrazione di quanto ami Whisky, ha letteralmente scritto nella sua biografia 'Amo @whisky_barolo', aggiungendo un link al suo profilo. Per amore si fa anche questo.

