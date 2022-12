Cecilia Rodriguez, il pancione nelle storie Instagram non lascia più dubbi ai fan: "È incinta"

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez nelle scorse ore ha fatto vedere fieramente un pancione su Instagram e il popolo del web, come forse anche il suo fidanzato Ignazio Moser, è impazzito.

La minore delle Rodriguez è una delle showgirl più amate del piccolo schermo in Italia. Il merito è solo in parte della sorella maggiore che l'ha fatta conoscere a tutti. Con il tempo, Cecilia è riuscita infatti a liberarsi dell'appellativo di 'sorella d'arte' ed ha spiccato il volo. Molti i programmi - soprattutto reality - ai quali ha partecipato. Spesso e volentieri, poi, concede interviste che riguardano sia la propria vita che quella di Belen. Ma non solo. Di recente, ad esempio, ha parlato di Luca Onestini al Grande Fratello Vip, asserendo che stia usando la strategia delle 'coppiette' per riuscire a trionfare in quest'edizione della casa più spiata d'Italia.

Oggi però parleremo solo di lei, la nostra Cecilia. La sudamericana sta vivendo un bellissimo momento con il 2022 che ormai si avvia alla sua conclusione. Tra i vari impegni di successo della donna vi è anche un red carpet a Venezia, mica male! I suoi follower la amano davvero e sono più felici che mai delle ultime notizie che riguardano anche un imminente matrimonio con Ignazio Moser. Ma i due sono anche pronti a diventare genitori? Scopriamo cosa c'è dietro questa notizia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser escono allo scoperto: "Lo terremo", fan in tilt

Sono diverse settimane che circola l'indiscrezione in base alla quale Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspetterebbero un bambino. I più informati del mondo del gossip - in particolare Deianira Marzano che proprio poche ore fa ha mostrato l'ennesima foto in cui si evidenzia un pancino sospetto - sono sicuri di una gravidanza della sorella di Belen. Certo, avere la pancia gonfia può anche dipendere da altri fattori: intolleranze al lattosio o ad alcuni cereali, ad esempio. Ma allora cosa c'è di vero? Per il momento la donna ha 'mostrato il pancione'.

Come potete vedere, Cecilia ha ricondiviso un video all'interno del quale un'utente si diverte a travestire la propria pancia... Ma non è quella della Rodriguez! Tant'è che proprio lei scrive: "Sto male... Me lo terrò per quando sarà". Il filmato però, non il bambino! Intanto però, il web fantastica sul fatto che la donna sia davvero incinta.

