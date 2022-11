Mara Venier, la notizia è ufficiale: "Nessuno se lo sarebbe mai aspettato"

La conduttrice di Domenica In ha deciso di rivelare una notizia che ha scatenato i fan: arriva la conferma che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Regina indiscussa della domenica e conduttrice di punta della Rai, Mara Venier è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Non a caso nel suo show non mancano i grandi protagonisti del cinema e della musica ma soprattutto i grandi nomi che spesso calcano la soglia solo del suo studio. Nonostante la guerra infinita con Maria De Filippi e il talent show Amici spostato alla domenica Mara resiste e lo fa in grande stile.

Ogni anno però il pubblico è sull'attenti perché si ricorrono le voci di un possibile addio della Venier dopo ben 14 edizioni di domenica in tutte concluse con grandissimo successo. Ospiti, tanta musica ma soprattutto tantissime risate pronte a sfociare in siparietti che il minuto dopo la diretta sono già virali sui social. Mara è ormai la regina anche della nuova generazione e lo dimostra il suo grande successo su Instagram, ci sarà anche l'anno prossimo? Lo scopriremo molto presto.

Mara Venier: ci sarà a Domenica In l'anno prossimo?

La conduttrice veneziana ogni anno lascia il pubblico in attesa della sua decisione circa la prossima edizione di domenica in. Più volta ha confessato di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e riposarsi ma sembra che il richiamo della diretta sia irresistibile per la Venier. Sono anni che la televisione è la sua casa e lo dimostra il rapporto di fiducia e stima che ha con il suo pubblico, mai nessun avvenimento della sua vita privata è stato nascosto dalla conduttrice ai suoi telespettatori.

In esclusiva Alfonso Signorini attraverso il settimanale Chi ha rivelato che Mara ci sarà nella prossima edizione del programma. Mentre infatti il palinsesto Rai sta vivendo diversi cambiamenti lei resta una vera e propria certezza. Ci saranno anche altre novità? Magari anche lei deciderà di comporre un cast fisso di affetti stabili come l'amica Serena Bortone, lo scopriremo l'anno prossimo.

