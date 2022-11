Grande Fratello Vip, il duro attacco di Angela Melillo: "Cadiamo proprio su questo?"

L'attrice e ballerina romana Angela Melillo si è schierata contro alcune concorrenti del Grande Fratello Vip: ecco che cosa ha detto e perché

La settima edizione del Grande Fratello Vip, noto programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini e in onda ogni settimana su Canale 5, sta procedendo a gonfie vele. Nonostante l'entrata nella casa del Covid, che ha colpito molti concorrenti, gli inquilini della Casa più famosa d'Italia continuano il loro percorso verso l'ambita vittoria del celebre reality. Nelle ultime settimane, sono stati diversi i colpi di scena che riguardano lo spettacolo. In particolare, l'entrata dell'attrice e influencer venezuelana Oriana Marzoli ha sconvolto le carte in tavola. I suoi tira e molla con Antonino Spinalbese, in particolare, hanno fatto molto discutere. Ma anche gli altri protagonisti dello show hanno fatto parlare di sé: da Wilma Goich a Daniele Dal Moro, fino ad Antonella Fiordelisi e al suo flirt con Edoardo Donnamaria: sono tante le storie che hanno colpito i telespettatori.

Molti personaggi famosi, in questi giorni, hanno parlato del famoso show Mediaset, commentando i suoi sviluppi. Una di questi è Angela Melillo, celebre attrice, showgirl e ballerina italiana. La biondissima, bellissima e bravissima Angela, nota per aver partecipato a show come Beato fra le Donne e La Zingara, ma anche per la sua carriera teatrale costellata di successi, ha presentato un'interessante questione che riguarda proprio il GF.

Angela Melillo: "Ecco cosa non va bene nel Grande Fratello Vip"

Poche ore fa, sulla sua pagina Instagram, l'attrice ha filmato una storia in cui ha parlato della trasmissione Mediaset. Di certo la Melillo non è estranea ai reality, considerando che ha vinto un'edizione de La Talpa e che ha partecipato a un'altra edizione de L'Isola dei Famosi. Ebbene, la showgirl romana ha criticato alcune concorrenti, pur non esplicitandone il nome, presentando un problema molto importante. "Volevo condividere un pensiero: stavo guardando alcune immagini che ritraggono ciò che accade all'interno della casa del Grande Fratello. E soprattutto donne che commentano in modo poco carino, direi, anzi in modo molto dispregiativo altre donne".

"Commenti fatti da donne mature, che secondo me dovrebbero cercare di mandare un altro messaggio nelle case. Ecco, io mi permetto di entrare nel merito perché quando si parla di donne, queste cose mi colpiscono e mi dispiacciono molto. Ma come, combattiamo tante cose e poi cadiamo su queste?" ha detto l'attrice, chiedendo ai suoi fan cosa ne pensassero. A chi si riferisce Angela? Lo scopriremo presto, forse.

