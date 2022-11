Risparmio Napoli! Ecco quanto ha guadagnato De Laurentiis con lo scambio Koulibaly-Kim!

Risparmio Napoli! La nuova stella azzurra ora è impegnata nei Mondiali in Qatar con la sua Corea del Sud

Tempo dei primi bilanci stagionali, adesso, per la Serie A, costretta allo stop di oltre un mese a causa dei Mondiali in Qatar. Al momento, prima in classifica a +8 sul Milan è il Napoli di Luciano Spalletti, che sta dominando sia il campionato, che il girone di Champions League. Per quella che fu la Coppa dei Campioni, infatti, gli azzurri si sono qualificati agli ottavi forti del primo posto nel suo gruppo, superando clamorosamente anche il Liverpool di Jurgen Klopp. Ad attenderli adesso nella doppia sfida ad eliminazione diretta l'Eintracht Francoforte.

Sembrava impossibile che i tifosi del Napoli potessero non rimpiangere la partenza del difensore e leader Kalidou Koulibaly. Eppure, visti i risultati, forse davvero all'ombra del Vesuvio pensano di stare meglio adesso, in realtà. Merito anche e soprattutto di una prima parte di stagione da vero fuoriclasse giocata dal suo sostituto, Kim Min-Jae. Il Sud coreano ex Fenerbache, infatti, ha saputo conquistarsi il favore dei suoi caldissimi tifosi a suon di chiusure e galoppate emozionanti. Un vero e proprio baluardo, capace di incutere tanto timore negli avversari, quanta tranquillità nei compagni. Al momento, Kim è in Qatar per giocare, con la sua nazionale il mondiale. Ma quanto percepisce da De Laurentiis la nuova muraglia azzurra?

Risparmio Napoli! Quanto ha guadagnato De Laurentiis nell'affare Koulibaly-Kim

Sguardo da duro, fisico scultoreo, corpo pieno di tatuaggi ben in vista. Già dall'aspetto Kim può sembrare uno scoglio fin troppo arduo da superare, per gli attaccanti avversari. Il nuovo centrale e leader della difesa di Spalletti si è guadagnato così in pochissimo tempo il rispetto di tutti i colleghi della Serie A, entrando di diritto tra i più forti in Italia nel suo ruolo. Ma l'affare è convenuto al patron azzurro?

Il nuovo acquisto del Napoli, chiamato a sostituire Koulibaly volato in Inghilterra al Chelsea, è costato a De Laurentiis ben 20 milioni di euro. Rispetto a quanto incassato dalla cessione del senegalese, quindi, un surplus di ben 18 milioni. L'ex vice capitano degli azzurri è costato infatti agli inglesi ben 38 milioni.

La società partenopea ha completato l'operazione risparmio anche dal punto di vista dell'ingaggio. Koulibaly, infatti, era il calciatore più pagato dagli azzurri, con un lordo di 11 milioni e un netto di 6. Per Kim, invece, parliamo di cifre più che dimezzate. Il coreano percepisce di fatti un ingaggio annuale di 3,2 milioni lordi, che grazie al Decreto Crescita attivo in Italia equivale a 2,5 netti.

Insomma, un risparmio veramente notevole per quanto riguarda le casse di De Laurentiis e del suo Napoli. Che però, per un volta non ha scontentato i tifos azzurri, più che entusiasti di quanto messo in mostra finora dal fenomeno coreano. Tutti pazzi per Kim, presidente in primis!

