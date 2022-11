Francesco Totti 'costretto' a uscire allo scoperto: ecco quando è iniziata davvero tra lui e Noemi Bocchi

A quanto pare Francesco Totti non avrebbe detto tutta la verità, solo la verità, nient'altro che la verità sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi e sull'inizio della relazione con Noemi Bocchi. Ecco perché.

Che l'amore tra l'ex Letterina di Passaparola e l'ex capitano della Roma sia finito è ormai storia vecchia. Quest'estate, poco dopo L'Isola dei Famosi, i due si sono detti addio per sempre, lasciando i fan in lacrime. In seguito all'avvenimento sono sbucate diverse dichiarazioni sia di Francesco che di Ilary. Lui nello specifico ha rilasciato un'intervista nella quale ha accusato lei di essere stata la prima a tradire, nonché la responsabile di un furto di Rolex. Lei, per tutta risposta, ha detto che lui nascondeva tanti altarini... E in effetti, sembra proprio che la donna abbia avuto ragione. Ecco per quale ragione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi 'smascherati' dall'anello: "Avete detto una grande bugia"

Noemi Bocchi e Francesco Totti pochi giorni fa sono stati beccati a Dubai. Proprio qui la nuova fiamma del Pupone ha mostrato fieramente un anello da ben 5 carati. Al di là del valore del gioiello, si è poi scoperto che quest'ultimo era un regalo di Francesco. Fin qui non ci sarebbe nulla di male eppure... Eppure proprio l'anello in questione ha finito per 'smascherare' la coppia. Sapete perché?

Secondo Chi, la rivista di Alfonso Signorini, l'anello sarebbe stato acquistato a dicembre 2021. Totti però ha sempre dichiarato che la sua relazione con Noemi è iniziata a gennaio 2022 per consolidarsi a marzo. Insomma, a dicembre in teoria i due si conoscevano a stento. Che significa ciò? Il regalo era forse per Ilary ed è stato 'riciclato' per Noemi? O più semplicemente Francesco ha mentito sull'inizio della liaison con la Bocchi.

Secondo il magazine diretto dal timoniere del Gf Vip 7, la relazione di Totti e Noemi sarebbe antecedente rispetto alla data indicata dal Pupone. Questo perché in effetti sarebbe stato complicato per lui in pochissimo tempo, rompere con Ilary, trovare casa a Roma per andarci a vivere con la Bocchi e soprattutto avere il tempo di volare a Dubai per il red carpet dei Globe Soccer Awards in tempo. Qual è la verità per il momento non ci è dato saperlo, ma come sempre, appena sapremo, vi terremo aggiornati.

