Amici di Maria De Filippi, una coppia rende ufficiale la separazione: "È tutto vero!"

Una coppia super amata del programma di Maria De Filippi, Amici ufficializzano la separazioni: i fan sono sconvolti!

Da quando c'è stata l'emergenza sanitaria Maria De Filippi ha deciso di far stare i suoi allievi in una casetta. Prima i ragazzi si riunivano solo quando erano giunti alla fase del serale mentre ora la casetta li ospita tutti dal primo momento. Inevitabile quindi che alcuni ragazzi si avvicinano particolarmente non solo con un semplice legame di amicizia. Durante la prima stagione in cui Maria ha deciso di metter tutti in casetta le coppie sono state tantissime ma l'ultima che ancora oggi vive la love story sono la vincitrice Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni. È ormai noto che Rosa e Deddy o Aka7even e Martina si sono detti addio anzi, la ballerina di latino si è fidanzata con un altro concorrente della stessa edizione, Raffaele Renda.

Anche l'anno successivo sono nate alcune coppie e moltissimi si affezionano ai ragazzi ma purtroppo dopo quasi un anno arriva l'annuncio ufficiale: una coppia è scoppiata!

Amici di Maria De Filippi: una coppia ufficializza la separazione

Tra le coppie più amate della scorsa edizione c'è senza ombra di dubbio quella formata dal cantante Albe e la ballerina di Raimondo Todaro, Serena. I due non solo sono stati i primi ad avvicinarsi e baciarsi ma anche i soli ad aver costruito un rapporto solido che sembrava duraturo. Alla fine del programma la ballerina ha vinto una borsa di studio e la coppia ha sempre dichiarato che la lontananza, attualmente Serena si trova in America, non avrebbe scalfito il loro rapporto. Purtroppo però dopo un annuncio che non proviene dai diretti interessati il cantante conferma la rottura.

A lanciare la bomba e il tiktoker Andrea Fantino, divenuto famosissimo sui social dopo aver partecipato al programma Rai La Caserma. Il ragazzo ha stretto amicizia con tantissimi coetanei noti non solo al mondo dello spettacolo ma anche sui social e tra questi c'è proprio il cantante della scorsa edizione di Amici. In occasione del suo nuovo singolo l'amico Andrea decide di sponsorizzare il cantante affermando nelle storie: "È uscito il nuovo singolo da single di Albe". Una 'pubblicità' che lascia tutti un poi interdetti ma che Albe riposta nelle storie e commenta: "Sembra una presa in giro ma è vera" confermando quindi la rottura con Serena preannunciata dal gioco di parole del tiktoker.

