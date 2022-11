Il profumo sui piedi riduce lo stress: quando e come applicarlo

Molto spesso ci ritroviamo ad affrontare giornate davvero lunghe e stressanti: ecco come utilizzare il profumo come rimedio contro lo stress.

La stanchezza colpisce tutti e lo stress è una conseguenza di cui potremmo fare a meno. Diversi studi hanno dimostrato che attività fisiche come il pilates, lo yoga o la meditazione aiutano a controllarlo ma oggi scopriamo un nuovo metodo fai da te utilissimo ed efficace. Prendersi cura di se stessi è fondamentale per riuscire a controllare gli effetti della stanchezza e ci sono alcuni prodotti che ci aiutano a farlo.

Oggi parliamo infatti del profumo applicato sui piedi, un'idea che nasce dagli scritti di Elena Benvenuto autrice e scrittrice di successo. A quanto pare massaggiare gli oli essenziali e profumati sulla pianta del piede per qualche minuto aiuta a liberarsi dallo stress ma soprattutto ad affrontare la notte in modo più tranquillo. Gli effetti benefici sono moltissimi, possiamo migliorare l'umore ma anche distendere i nervi. Oltre a questo c'è da considerare il benessere della mente, i profumi ci aiutano ad evadere e ci consentono di viaggiare con la fantasia. Insomma sono una vera e propria scoperta per chi vuole concedersi un momento di relax. Scopriamo quando e come applicarli senza dimenticare i loro benefici anche per i più piccoli.

Il profumo sui piedi combatte lo stress: ecco quale scegliere

Chiariamo subito che il momento ideale per concedersi un momento di relax grazie ai profumi è la sera. Ogni sera infatti possiamo massaggiare l'olio profumato sulla pianta del piede e lasciarci trasportare dal suo profumo mentre rilassiamo il nostro corpo. Non dimentichiamo di scegliere con cura la fragranza giusta.

Lavanda e camomilla si adattano perfettamente ai bambini e aiutano a conciliare anche il sonno. L'olio alle rose è invece ideale per chi ha bisogno di una buona dose di autostima e combatte con giornate lavorative troppo impegnative. Non manca all'appello la vaniglia che ci induce in un clima di protezione e ci aiuta a dormire meglio. Insomma ognuno ha la possibilità di scegliere il profumo che si adegua meglio alle proprie esigenze senza dimenticare di applicarlo ogni sera dopo il bagno o la doccia prima di mettersi a letto.

