Vi ricordate Flavio Montrucchio? Ecco come è diventato

L'attore e conduttore Flavio Montrucchio si mostra oggi al grande pubblico con un nuovo look, ma la sua simpatia resta invariata

Che fine ha fatto Flavio Montrucchio? Vi ricordate il simpatico conduttore televisivo, noto al grande pubblico per aver vinto la seconda edizione del reality show Grande Fratello? A lungo sembrava essere sparito dai radar televisivi: sporadiche e occasionali le sue apparizioni sul piccolo schermo. Oggi, però, è tornato nelle case degli italiani, e con un look tutto nuovo.

Oggi Flavio Montrucchio ha 47 anni ed è felicemente sposato con Alessia Mancini, conduttrice televisiva e showgirl. I due sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo italiano. Stanno infatti insieme dal 2003, e hanno avuto due splendidi figli. Un matrimonio pieno di gioie ma anche di sofferenze, come rivelato di recente da lei nel corso di un'intervista, quando ha confessato in diretta tv di aver subito un aborto. Un momento di grande tristezza per la coppia, da cui però sono usciti più forti cdi prima.

Flavio Montrucchio, il cambio di look: sul volto dell'attore il segno di qualche 'ritocchino'

Tornando a Montrucchio, oggi il bel Flavio è uno dei volti più amati ed affermati di Real Time. L'emittente tv lo ha infatti scelto per condurre il programma 'Primo appuntamento', in onda dallo scorso settembre ogni settembre alle 21 e 20. A quanto pare, sembra che la trasmissione abbia riscosso un certo successo, tanto che sarebbero in corso le registrazioni di 30 nuovi episodi che potremmo vedere nel palinsesto di Real Time a partire dal prossimo gennaio.

Oltre che in tv l'attore è attivissimo anche sui social: il suo account Instagram, dal quale condivide simpatici siparietti con la moglie Alessia, è seguito da 331mila utenti. E dalle foto che ha pubblicato qualcuno ha notato un piccolo cambio di look. Il viso di Flavio appare infatti stranamente levigato, liscissimo, senza rughe né difetti. I maligni pensano a qualche 'ritocchino': che l'attore si sia sottoposto a qualche piccolo intervento di chirurgia estetica per coprire i segni del tempo?

Non è dato saperlo, ma in tutti i casi Flavio Montrucchio sfoggia splendidamente i suoi 47 anni: al di là dei pettegolezzi, il conduttore si allena regolarmente e si vede. Il fisico mostrato quest'estate sui social è quello di un ragazzino, così come per la moglie Alessia Mancini il tempo sembra essersi fermato.

LEGGI ANCHE>>> Alessia Mancini e Flavio Montrucchio confessano: "Abbiamo sofferto molto, è stato difficilissimo"