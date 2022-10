Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Napoli

Cari lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Che tempo farà oggi a Napoli e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il tempo a Napoli oggi sarà caratterizzato da cieli nuvolosi e una percentuale di nuvolosità del 42%. La temperatura media si attesterà sui 22.21°C, la temperatura minima sui 16.36°C mentre la temperatura massima raggiungerà i 22.99°C. Il vento soffierà con una velocità di 2.48km/h e l'umidità sarà pari al 56%.

Avellino

Cieli nuvolosi, con possibilità di qualche schiarita. Temperature comprese tra i 14 e i 23 gradi centigradi. Vento moderato. Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: ci saranno dei cieli nuvolosi, con la possibilità di qualche schiarita. La temperatura massima oscillerà tra i 14 e i 23 gradi centigradi. Il vento sarà moderato.

Caserta

Il meteo di Caserta oggi è caratterizzato da nuvolosità scarsa e temperatura media di 23.8°C. La temperatura minima è di 14.1°C mentre la temperatura massima è di 25.4°C. Il vento soffia a una velocità di 2.7 km/h ed ha una percentuale di nuvolosità del 45%.

Salerno

Il meteo per Salerno è: nuvoloso, con bassa probabilità di pioggia. La temperatura media si aggira intorno ai 21°C, la temperatura minima è di 10°C mentre quella massima tocca i 22°C. Il vento soffia moderato, con una velocità intorno ai 3 km/h. La percentuale di nuvolosità è del 30%. Oggi è possibile fare dello shopping, visitare un museo o un castello, andare al cinema o in teatro.

Benevento

Il meteo di Benevento per oggi sarà caratterizzato da nuvole basse e stratificate Potrai vestirti in maniera più leggera, poiché il clima sarà caldo e umido.

Paeestum

Il meteo a Paestum è piuttosto variabile. In genere sono presenti delle nubi sparse, ma non mancano giornate in cui il cielo è sereno. La temperatura media si aggira intorno ai 23.62 gradi Celsius, mentre la temperatura minima può scendere fino a 14.43 gradi ed il massimo raggiunge i 23.74 gradi. Il vento soffia con velocità media di 2.54km/h e la percentuale di nuvolosità