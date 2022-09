Meteo Campania: cosa fare oggi a Salerno e Avellino

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Che tempo farà oggi a Salerno e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il tempo a Napoli oggi è nuvoloso con piogge moderate. La temperatura media si attesta intorno a 27.8°C, la minima è di 23.8°C mentre la massima tocca i 28.2°C. Il vento soffia con una velocità media di 5.04 km/h ed è moderato. L'umidità è alta e raggiunge il 67%. Oggi a Napoli è possibile fare una passeggiata sotto i portici, visitare il museo di Capodimonte o fare un giro sul lungomare.

Avellino

Il clima a Avellino è generalmente temperato e gradevole. La città gode di un'ottima esposizione ai raggi solari ed è caratterizzata da una media annua di 28,02° C. Le temperature minime e massime sono rispettivamente 20,9° C e 29,81° C. In luglio la temperatura media è di 23,64° C mentre in gennaio la temperatura media scende fino a 11,06° C.

Caserta

Il meteo di Caserta oggi sarà caratterizzato da piogge deboli con una temperatura media di 30.1°C, una temperatura minima di 22.6°C e una temperatura massima di 30.73°C. Il vento avrà una velocità di 4.88km/h e la nuvolosità sarà al 92%. Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Oggi dovresti portare con te un ombrello per coprirti durante le piogge deboli.

Salerno

Il meteo di Salerno oggi è caratterizzato da cielo poco nuvoloso con qualche addensamento, situazione che dovrebbe permanere anche nei prossimi giorni. Le temperature registrate sono comprese tra i 17.6 e i 29.7 gradi centigradi, con una media di 28.5, mentre l'umidità è attorno al 42%. La velocità del vento varia tra i 2 e gli 8 km/h. La percentuale di nuvolosità è pari al Oggi è possibile dedicarsi all'escursione o alla visita di una città d'arte.

Benevento

Il clima a Benevento è generalmente moderato, con una temperatura media annua di 28.7 °C. I mesi più caldi sono luglio e agosto con una temperatura media di 30.7°C mentre i mesi più freddi sono gennaio e febbraio con una temperatura media di 26.8°C. La temperatura massima raggiunge i 30.7°C in luglio mentre la minima si ferma a 20.3°C in gennaio. La percentuale

Paeestum

Il meteo di Paestum è generalmente secco e caldo. Le temperature medie sono intorno ai 29°C, con una minima di 21°C e una massima di 30°C. L'umidità è bassa, intorno al 50%. Il vento soffia moderato, attorno ai 3-4 km/h. Le probabilità di pioggia sono molto basse, circa del 10%. Giorno adatto per andare al mare.