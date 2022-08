Mauro Corona, il suo post su Facebook scatena l'ironia dei suoi fan: guarda come si è conciato per andare in spiaggia

Di solito a fare il pieno di like sono i post di influencer come Fedez o Chiara Ferragni. Questa volta, invece, è Mauro Corona ad aver scatenato il popolo del web

Siamo abituati a vedere Mauro Corona in collegamento con Bianca Berlinguer per il suo Carta Bianca. Fra lo scrittore e la giornalista, infatti, c’è un lungo e solido legame professionale e entrambi non hanno lesinato attestati di stima per l’altro. Mauro poi, oltre ad essere uno scrittore molto apprezzato, è anche uno dei personaggi televisivi più in vista. Molto spesso rilascia dichiarazioni abbastanza sbalorditive e molti conduttori desiderano una sua partecipazione nei loro show per le dinamiche televisive che è in grado di innescare. Le sue analisi politiche, inoltre, sono spesso molto interessanti.

È ovvio, dunque, che Bianca lo voglia spesso con se in trasmissione. Ultimamente, ad esempio, ha dichiarato che il governo che emergerà da queste prossime elezioni non riuscirà ad avere vita lunga. Il prezzo delle merci e dei servizi, sostiene, è troppo alto affinché possa far godere il prossimo governo di una certa stabilità. Anche lui, dunque, si prefigura una “autunno caldo”. Non è questo il luogo, però, per affrontare tali argomenti. La nostra attenzione, infatti, è rivolta a ben altro, ad uno dei post Facebook del buon Mauro con il quale è riuscito davvero a fare incetta di like.

L'esilarante post di Mauro Corona che ha scatenato l’entusiasmo sui social

Corona non smette mai di ricordare quanto sia legato alla montagna. Ultimamente, addirittura, se l’è “portata” perfino al mare. Ha pubblicato sulla piattaforma social di Zuckerberg, infatti, una sua foto in cui è vestito in modo davvero esilarante. L’uomo è in spiaggia con scarponi, pantalone della tuta e maglietta. La didascalia che accompagna lo scatto, inoltre, è divertentissima: “Al mare con gli infradito”.

Mauro, quindi, con questa foto ha riscosso uno strepitoso successo sui social ed ha confermato ancora una volta di avere un grandissimo senso dell’umorismo. Staremo a vedere, dunque, quanto bisognerà aspettare per qualche altro suo esilarante post. Ricordiamo, però, che lo scrittore non sia molto attivo sui social ed abbia rimarcato più volte di non averne un grande parere. Questa volta, però, ha giocato un colpo da vero e proprio influencer e chi sa se non ci abbia preso gusto. Vedremo, quindi, se nelle prossime ore incrementerà la sua attività social.

