Ida Platano delusa da Riccardo Guarnieri confessa: "L'unica cosa buona che ho fatto è questa"

Ida Platano, dopo la delusione di Riccardo Guarnieri ha voluto mettere in ordine la sua vita e ripensando al suo passato ha fatto una commovente rivelazione. Ecco cosa ha dichiarato la dama di Uomini e Donne.

Ida Platano è una delle dame più chiacchierata del trono over di Uomini e Donne. Nella ultima edizione del dating show è stata vittima di molte polemiche non solo per le sue scelte ma soprattutto per la presenza in studio del suo storico ex, Riccardo Guarnieri. Ida ha più volte ammesso che la storia con Riccardo è stata la più importante della sua vita che quando la loro storia è giunta al termine è stata molto male, tanto da aver bisogno della terapia per superare le sue insicurezze.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri all'inizio è stata una bella sorpresa per Ida, credeva che il loro rapporto molto burrascoso si potesse trasformare in una bella amicizia ma con il passare del tempo le cose si sono complicate. Mentre Riccardo aveva verso di lei un atteggiamento ambiguo, tanto da richiedere l' intervento di Maria De Filippi, Ida ha riscoperto i suoi sentimenti e ad un certo punto non è più riuscita a trattenersi dal confessare di essere ancora innamorata del cavaliere pugliese.

Durante l' intervista a Verissimo, Ida Platano ha parlato molto di sé e della sua vita. La dama ha raccontato la sua vita amorosa e di come sia arrivata a Brescia dalla Sicilia con il suo ex marito.

Ida Platano confessa tutto: "E' stata la cosa migliore che ho fatto"

Nell' intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la dama siciliana ha raccontato del suo matrimonio. Ida ha descritto una situazione molto romantica, vissuta purtroppo in un momento in cui era molto giovane. La Platano in fatti, si è sposata quando aveva solo 18 anni ed è subito andata a vivere al nord per farsi una posizione. Dopo 10 anni però l' amore e il matrimonio sono finiti, la dama avrebbe voluto dei figli che però non sono arrivati. Poco tempo dopo Ida ha conosciuto un altro uomo ed è rimasta incinta, il suo compagno una volta scoperto che fosse incinta ha deciso di non occuparsi del bambino.

Ida ha confessato che tra le molte decisioni sbagliate nel corso della sua vita quella di continuare la gravidanza da sola sia stata la migliore della sua vita. Suo figlio Samuele è la cosa più preziosa del mondo.

