Lo sapevate che Valeria Marini e Jovanotti sono stati insieme? Ecco perché è finita tra i due

Forse non tutti sanno che molti anni fa, Valeria Marini e Lorenzo Cherubini Jovanotti hanno avuto una storia. Ma dopo tanto tempo c'è ancora un mistero, perché si sono lasciati? Scopriamolo insieme.

Jovanotti, all'anagrafe Lorenzo Cherubini, è diventato molto famoso negli anni '80 lanciato da Claudio Cecchetto. Nonostante abbia scelto il rap come stile, le sue canzoni si sono spinte sempre di più sul cantautorato, diventando come una specie di menestrello moderno che racconta bellissime storie. Jovanotti è anche un noto attivista per l'impegno politico e sociale che dimostra continuamente. Nell'ultimo periodo Jovanotti è al centro di diverse polemiche per via del Jova Beach Party.

Già alla sua prima edizione lo show di Jovanotti aveva attirato l'attenzione, sia per la grandezza dell'evento sia per la implicazioni ambientaliste. Le associazioni ambientaliste infatti, hanno accusato Jovanotti di non tener conto del grande impatto che un concerto di quella portata potrebbe aver sugli habitat costieri presentando dei rischi molto elevati. Il cantautore non ha voluto fermare il suo party non prendendo per vere le preoccupazioni degli ambientalisti. Il Jova Beach Party è organizzato proprio al fine di sensibilizzare i giovani al rispetto dell'ambiente, cosa che trova il netto contrasto delle associazioni ambientaliste.

Nonostante tutti riconoscano l'impegno di Jovanotti nella sensibilizzazione della comunità nel rispetto dell'ambiente, le accuse che gli vengono mosso riguardano solo la modalità. Le spiagge non vengono considerate luoghi idonei per tali manifestazioni. Sono già troppe le difficoltà che i pezzi della nostra costa soffrono ad ogni anno. Potrebbe il cantautore valutando con più attenzione queste rimostranze cambiare idea, data la sua grandissima sensibilità. E a tal proposito, forse non tutti sanno che tra le persone che hanno notato la sensibilità di Jova c'è una diva della televisione ben prima che diventasse famoso. Stiamo parlando di Valeria Marini che ha rivelato di aver avuto un piccolo flirt con il cantautore.

Valeria Marini e Jovanotti sono stati insieme: "Ci siamo lasciati perché..."

Lorenzo e Valeria si sono incontrati negli anni '80 in Sardegna. Nessuno dei due era ancora famoso e mentre lei lavorava in un locale lui faceva il dj nello stesso. Prima che diventassero dei volti molto conosciuti dello spettacolo italiano i due hanno avuto un piccolo flirt che la Marini ricorda sempre con tanta dolcezza.

La prima volta ne ha parlato nel reality show Grande Fratello Vip, accennando a questo tenero ricordo. Poi intervistata da Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da me ha di questo tenero bacio in riva al mare. Valeria ci tiene a sottolineare che nessuno dei due era famoso, ma che quel piccolo flirt estivo le è rimasto nel cuore aggiungendo che Jova "Bacia come canta, quindi benissimo"

Leggi anche: Valeria Marini ritrova l'amore grazie a Eddy Siniscalchi: chi è e cosa fa il suo nuovo compagno