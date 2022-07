Kledi Kadu rompe un lungo silenzio: "Perché io e Maria De Filippi ci siamo separati"

Kledi Kaudiu è stato per tanti anni un volto iconico di Amici di Maria De Filippi. L'uomo ha raggiunto la fama tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, ma poi il suo sodalizio artistico con Maria De Filippi si è man mano affievolito. Ma come mai? Cosa c'è alla base di questo allontanamento?

Kledi Kadiu è stato un volto storico di Amici. L'uomo ha fatto parte del copro di ballo per ben nove edizioni. Successivamente, dal 2013 al 2017, ha partecipato al talent show in qualità di insegnante di danza. la sua è stata una carriera brillante, eppure man mano è sparito dalla televisione, limitandosi a giusto qualche intervista e ospitata televisiva. Essendo un personaggio così amato in tanti si sono domandati cosa abbia spinto il ballerino di origine albanese ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Qualcuno ha anche ipotizzati che ci fossero stati dei problemi tra lui e Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che Kledi ha trovato l'amore grazie a Charlotte Lazzari. La donna è una ballerina e insegnante di yoga di trent'anni, che lo ha reso papà nel 2016 della piccola Lea. Dopo due anni, la coppia e convolata a nozze e ha dato alla luce il secondogenito Gabriel. Purtroppo, il bimbo ha rischiato di perdere la vita pochi giorni dopo essere venuto al mondo, a causa di una malattia molto seria. Si tratta di meningoencefalite, un'infiammazione delle meningi e del cervello che va curata tempestivamente. Oggi per fortuna il piccolo Gabriel sta molto meglio, ma le sue condizioni di salute hanno suscitato molte preoccupazioni. Per il momento, Kledi non pensa ad avere altri figli, e oggi è impegnato come maestro di danza, in giro per l'Italia con il suo tour. Ma cosa lo ha spinto a lasciare il programma di Maria De Filippi?

Kledi Kadiu e il motivo per cui ha lasciato Amici: "Adesso parlo io"

In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Kledi Kadiu finalmente svela il vero motivo per cui ha deciso di lasciare la trasmissione e il mondo dello spettacolo in generale. L'uomo ha spiegato che si è trattato di un processo del tutto naturale dopo essersi fidanzato e dopo aver messo al mondo Lea. Il suo allontanamento dalla televisione è stato dettato dall'esigenza di dedicarsi alla sua famiglia. Ma non solo: il suo corpo, dopo i 40 anni stava cambiando, e non gli sarebbe stato più possibile fare il danzatore a lungo. Per questo, ha deciso di dedicarsi all'insegnamento, per trasmettere ai giovani tutto quello che aveva imparato nel corso degli anni. E in merito a Maria De Filippi, che cosa ha detto? Nonostante l'allontanamento dalla televisione, Kledi ha mantenuto un ottimo rapporto con Queen Mary, a cui deve tanto per averlo reso famoso in tutta Italia. Tra i due c'è tutt'ora un ottimo rapporto, basato sulla stima e sull'affetto reciproci. Maria è sempre pronta a dargli consigli ogni volta che ne ha bisogno. Quindi non ci sono mai state incomprensioni tra loro.

LEGGI ANCHE>>> Drusilla Foer dice la sua su Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni: ecco le sue parole