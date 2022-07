Vi ricordate l'igienista dentale Nicole Minetti? Ecco come si è ridotta dopo la sparizione

Nicole Minetti è stata per un certo periodo di tempo un personaggio televisivo molto discusso, soprattutto per il suo coinvolgimento nello scandalo Ruby. Ad un certo punto però di lei si sono perse le tracce, come se fosse del tutto sparita dai radar. Cosa le sarà successo?

Nicole Minetti ha fatto la sua prima apparizione nel 2007 nel programma Scorie al fianco di Nicola Savino in veste di valletta. E' diventata poi inviata per la Rai nel programma Stelle e note di Natale. Nel 2009 invece partecipa a Colorado Cafè come Hit Model. Ad un certo punto però Nicole Minetti decide di rivolgere il suo sguardo altrove, prendendo parte attivamente alla vita politica.

L'allora Presidente del Consiglio Berlusconi aveva conosciuti Nicole Minetti mentre lavorava come hostess a Pubitalia. La stessa Minetti dichiarò che il Presidente in più occasione le avesse fatto dei regali. A seguito del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffeale di Milano le loro strade si incrociano nuovamente, Nicole divenne l' igienista dentale che si occupava di lui.

Nicole Minetti, il coinvolgimento nel caso Ruby

Nel 2010 si candida nella lista di Roberto Formigoni come consigliere regionale in Lombardia e viene eletta per questa carica. La semplice presenza in questa lista rendeva i candidati automaticamente eletti nel caso il Presidente venisse scelto. All'epoca dei fatti si disse che la candidatura della giovane donna fosse stata voluta dalla persona di Silvio Berlusconi e che non vi avrebbe rinunciato per nulla al mondo. Chi ha buona memoria ricorderà che questo episodio ha creato una grandissima polemica che venne infervorata ancora di più quando scoppiò il Ruby Gate. Il caso di Ruby ebbe una grandissima risonanza mediatica, la telefonata che Silvio Berlusconi avrebbe fatto per liberare la diciassettenne Ruby dal fermo effettuato dai carabinieri scatenò un vero e proprio terremoto. Nicole Minetti venne accusata di favoreggiamento della prostituzione.

Che fine ha fatto Nicole Minetti?

Non solo la sua vita pubblica ma anche quella privata diventò una questione di dominio pubblico. Dopo aver dichiarato di aver avuto rapporti anche con le donne nel 2012 pian piano è quasi sparita dalla circolazione. Si sa che è stata la compagna di Claudio D'Alessio, il figlio del cantautore partenopeo, e dell'imprenditore Giuseppe Cipriani. Con quest'ultimo sarebbe scappata ad Ibiza, dopo essere stata in Thailandia. Durante questa vacanza sembra che avesse subito un aborto e non avrebbe pagato il salatissimo conto dell'albergo.

Sembra che Nicole Minetti sia rimasta ad Ibiza e che ora lavori come Dj sull'isola.



