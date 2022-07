Lo sapevate che molti VIP sono stati bocciati a scuola? Ecco i nomi più clamorosi (c'è perfino Fiorello)

Quando si parla di personaggi molto famosi del mondo della televisione o del cinema ci si aspetta che abbiano avuto successo in tutti i campi, anche quando erano piccoli. Invece non è così. Ci sono diversi vip che quando frequentavano la scuola hanno avuto diverse bocciature. Scopriamo di chi si tratta.

Nel periodo in cui si parla di esami di maturità, la curiosità viene rivolta ai personaggi famosi e alla loro storia scolastica. Quali sono i personaggi famosi che sono stati bocciati a scuola? In che materia non ottenevano buoni risultati? Come hanno fatto a recuperare gli anni? Insomma curiosità che sono destinate a persona che crediamo quasi infallibili. Ma ci sono molti personaggi che hanno perso degli anni a scuola, alcuni sono davvero insospettabili!

Alcuni vip che sono stati bocciati a scuola: non crederete ai vostri occhi

Tra i giovanissimi artisti che non potranno diplomarsi quest'anno ci sono Sangiovanni e Blanco. I due dovranno presentarsi l'anno prossimo per sostenere la maturità. Ma ci sono anche delle personalità del mondo dello spettacolo che hanno avuto problemi a scuola, alcuni addirittura sono stati rimandati.

Pensereste mai che Rosario Fiorello non sia riuscito a farla franca all'esame di maturità? Ed invece è stato proprio così. Pensate che Fiorello è stato bocciato per ben 3 volte all'esame di maturità per cui ci ha messo ben 8 anni per diplomarsi!

Anche Pierfrancesco Favino ha ammesso di aver perso un anno quando era al liceo, ma di averlo fatto quasi volontariamente, per ribellarsi alla severità di suo padre.

Antonio Cassano, l'ex calciatore della Roma è stato bocciato diverse volte sia alle elementari che alle medie. Tra i rimandati c'è anche Carlo Verdone anche se è stato bocciato ad un esame universitario e non a scuola. Mentre per il regista Nanni Moretti la bocciatura arriva al quarto ginnasio.

Ma se credete che sia finita qui vi sbagliate di grosso, i prossimi nomi sono davvero insospettabili, non solo per la loro importanza nel lavoro che svolgono ma anche guardando alle persone che sono diventate.

Il primo nome eccellente è quelli di Umberto Veronesi, l'oncologo è stato bocciato per ben 2 volte, la prima in seconda ginnasio e la seconda al primo anno di liceo. Anche Alberto Angela è stato bocciato come ha raccontato lui stesso, all'esame di quinta elementare. Il divulgatore scientifico ha però confessato che l'esame era particolarmente difficile e di non essere riuscito a passare per un solo punto.

Lo avreste mai detto?

