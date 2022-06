Avete mai visto il figlio di Jerry Calà? Ecco com'è e cosa fa nella vita

Jerry Calà è uno dei volti più iconici del mondo dello spettacolo italiano. Attore, regista e comico, Jerry Calà è praticamente un simbolo della televisione degli anni Settanta e Ottanta, e ha alle spalle una brillante carriera. Ma forse non tutti sanno che suo figlio potrebbe essere una promessa del mondo dello spettacolo, lo conoscete? Scopriamo insieme chi è.

Jerry Calà non ha di certo bisogno di presentazioni. È diventato un simbolo della commedia degli anni Ottanta, ma nel corso degli anni ha anche preso parte a diversi film diretti da Carlo Vanzina e Marco Risi. A un certo punto, però, l'attore ha deciso di mettersi in proprio e dirigere da sé alcune pellicole. Come molti sapranno, l'artista siciliano è stato sposato con Mara Venier. l'attore e la simpatica conduttrice sono convolati a nozze nel lontano 1984, ma il loro matrimonio è durato appena tre anni. Dopo quell'esperienza, Jerry è stato legato ad altre donne, ma il vero amore della sua vita arriva con l'imprenditrice veronese Bettina Castioni.

I due son convolati a nozze nel 2002, e l'anno successivo hanno dato alla luce il piccolo Johnny, che oggi ha diciotto anni. Ma quello che forse non tutti sanno è che il giovane, già quando era ancora molto piccolo, ha già partecipato a diversi film. Si tratta delle pellicole Vita Smeralda e Torno a vivere da solo, dirette dallo stesso Jerry quando il figlio aveva rispettivamente tre e cinque anni. Un futuro nel mondo dello spettacolo? Difficile a dirsi: oggi Johnny è un ragazzo molto impegnato nei suoi studi, e i genitori stanno facendo di tutto per evitargli distrazioni. Ma non è detto che a breve le cose non potranno cambiare.

Ecco chi è Johnny, il figlio di Jerry Calà. Seguirà le orme del padre?

Johnny Calà è l'unico figlio di Jerry, ed è un ragazzo molto bello, alto e solare. "Ha lo spettacolo nel sangue", ha detto suo padre, che lo considera un giovane dotato di una forte vena artistica, tanto senso dell'umorismo e una grande passione per la musica, il teatro e il cinema. Tutte doti che, secondo l'attore e regista, il giovane avrebbe ereditato da lui. Ma c'è qualcosa che Johnny ha preso dalla madre?

Su questo, Jerry non ha alcun dubbio: "Da lei ha preso la serietà". Come già anticipato sopra, attualmente il figlio di Jerry Calà è alle prese con i suoi studi, ma non è detto che in futuro la sua carriera non sarà nel mondo dello spettacolo. Il diciottenne infatti, è un grande appassionato di musica, e in futuro potrebbe scegliere di diventare un musicista. Insomma, il figlio d'arte potrebbe decidere di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo. Anche se in un settore completamente diverso.

