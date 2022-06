Isola dei Famosi, la rivelazione di Nicolas Vaporidis: "Qual è la mia più grande paura"

È il concorrente più chiacchierato di questi ultimi periodi per i suoi scontri con Edoardo Tavassi nella Sedicesima Edizione de L'Isola Dei Famosi. Ma sembrerebbe che il giovane naufrago, ancora in gara al Realiry di Ilary Blasi, abbia fatto una confessione, o meglio: non in prima persona. Scopriamo di cosa si tratta.

Ma ve la ricordate la colonna sonora del film più amato di sempre dai giovani? Specialmente in questo periodo, tra l'altro. Nicolas Vaporidis ha interpretato uno dei vari protagonisti nel film "Notte prima degli Esami". Se ci pensate, in questo periodo ci sono migliaia di giovani che stanno affrontando l'esame di maturità. Nicolas Vaporidis è un attore e produttore cinematografico che con i suoi 40 anni di età, vanta già una ventennale carriera alle spalle. Nasce a Roma il 22 Dicembre del 1981 e la sua carriera nel mondo del cinema arrivò proprio con quel film. Dopo il grande successo riesce a prendere parte a 22 film, diverse serie televisive e cortometraggi.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 2012 ha sposato Giorga Surina, con cui poi ha divorziato nel 2016. Prima di lei ha avuto due storia importanti tra cui Cristina Capotondi e Ilaria Spada. Ad oggi lo vediamo protagonista indiscusso della Sedicesima Edizione de L'Isola dei Famosi. Appena arrivano sull'Isola nel mese di Marzo, stringe amicizia con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Successivamente si allontanano per un litigio e per un po' di tempo hanno fatto parlare di loro durante il reality. Fortunatamente poi i due hanno chiarito e fu proprio Vaporidis a consolare Tavassi quando ha dovuto lasciare l'isola a causa del suo infortunio.

Nicolas Vaporidis e la sua paura più grande: è incredibile

Quando Nicolas era molto giovane, era pieno di capelli. Con il trascorrere degli anni, però, perde quasi tutti i capelli. Ovviamente sulla questione è intervenuto il settimanale "Chi" di Alfonso Signorini che ha rivelato il retroscena di questo "problema". Si dice che i suoi capelli siano caduti dopo un trauma subito per la separazione con Giorgia Surina. Sarà vera questa bomba lanciata dal settimanale? Ricordiamo una vecchia intervista di Vaporidis dove gli fu chiesto come mai si fosse separato da lei. Lui rispose che erano troppo piccoli, e lui soprattutto lo era di più. "Eravamo incapaci di prenderci cura di noi", furono le sue parole. Ma al termine della sua intervista sottolineò di non essere mai stato pentito di averla sposata.

